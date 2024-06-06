父亲节来临 餐馆订位慢热

下个星期天（6月16日）是父亲节，一些受访餐馆表示相比去年，今年遇上新一波冠病影响，加上可能更多国人选择出国庆祝，订位情况慢热。

卫生部长王乙康早前指出，由于新一波冠病疫情，确诊病例预计会逐步增加，病例数可能在6月中旬至6月底之间达到顶峰。

万兴酒楼董事经理洪可胜受访时说，文庆万兴酒楼的父亲节预订率目前达到80%，相较于往年呈现慢热趋势。

“以往会在父亲节两周前订满，今年可能是受冠病疫情影响，顾客更谨慎保守。”

位于美丽华酒店的阿一海鲜餐馆经理林祐照指出，过去两个星期已有约30%的顾客来电取消预约，周末客流量更是减少约40%。

“疫情反复，顾客会谨慎一些，例如有家人生病了，他们会取消订位，尤其是带着老人出门用餐的家庭。父亲节的预订率目前在50%，相信仍有许多顾客在观望情况。”

俄罗斯-海南餐馆Shashlik第二代老板陈忠坚说，父亲节的订位情况往往比母亲节慢热，餐馆在来临父亲节的预订率约50%，相信下周会迎来更多预订，尤其餐馆此次为父亲节增设了特别菜肴罗西尼牛排（Steak Rossini）。

“如果顾客因为生病提前两三天取消预约，那也是情有可原，这种情况防不胜防，我们也希望顾客早日康复。最近确实有顾客打来取消订位，但只说是改变计划了。”

岑记煮炒餐馆老板岑自勉估计，不少公众或选择前往马来西亚庆祝父亲节，促使餐馆订位情况不如去年，预订率目前只有约40%。

“不过，最近外卖的销量增加了10%左右。订位须收押金，很多顾客都是考虑清楚了才来订位，就算取消预约，也是比较小的四五人桌。”

完整报道，请翻阅2024年6月6日的《新明日报》。