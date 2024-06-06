踢伤五岁女童腿见淤青 幼儿园女教师被停职

为让五岁女童坐正而踢伤她的右腿，一名幼儿园女教师被勒令停职，警方调查仍在进行中。家长称，女儿受创后性情大变，担心事件影响她正向成长。

这起事件发生在4月2日，地点是东部的一家幼儿园。

根据儿童与青少年法令，若受害者年龄低于18岁，媒体不准报道任何可能泄露他们身份的信息，包括家长和学校名称。

受伤女童的父亲接受《联合早报》采访时忆述，事发当天接送他女儿回家，突闻女儿申诉右腿疼痛。与女儿沟通一番后，得知她坐着时因一只脚盘起、一只脚在外，遭女教师大声呵斥“坐好”并踢了她一脚。女儿当下大哭，还因疼痛而抱着膝盖，但女教师没有为此道歉。

父亲：女儿情绪突变 变得好动不听劝

这名父亲同日决定报警，并按建议到竹脚妇幼医院验伤。根据记者取得的验伤报告，女童右腿胫骨处出现一厘米左右的淤青。

事发隔日，父亲再向幼儿培育署通报这起事件，并向幼儿园讨说法。

女童的父亲指出，女儿星期一（6月3日）转至新幼儿园就读，目前适应良好。然而，女儿在这起事件发生后，开始变得过于好动，不听劝告，甚至对武术感兴趣。“对于她的情绪转变，我很担忧。她可能是想要保护自己。”

幼培署：已完成调查并采取行动

幼儿培育署发言人答复《联合早报》询问时证实这起事件。涉事幼儿园进行调查后，已马上暂停女教师的职务。女教师随后辞职，至今没有继续在任何学前教育领域工作。

幼培署已完成调查，并对涉事幼儿园业者和教师采取监管行动。“由于警方调查正在进行中，我们无法进一步透露案件详情。”

幼培署发言人说，所有幼儿园须在24小时内向幼培署通报任何涉及孩童与教职员安全的严重事件。幼培署将暗访、面谈和核实记录，跟进查证涉及孩童管理不当的事件。

如果指控属实，幼培署会立即采取行动。

发言人说，所有被调派到幼儿园工作的教职员，都须获得幼培署的批准。幼培署会核查他们是否存有涉及儿童的刑事犯罪前科，或曾被禁止在本地学前教育领域工作。业者也会通过招聘面试、推荐信检查等评估教职员。

新加坡警察部队受询时证实接获报案，案件仍在调查中。