坐月妇诉：新女佣突跑掉 预付千元薪恐泡汤

产妇生第四胎前聘请女佣，没想到对方工作一个半月后就于凌晨跑掉，雇主垫付的上千元薪水恐泡汤，坐月期间得独自照顾四孩。

5月14日刚生下第四胎的艾利（38岁，3D设计师）向《新明日报》申诉，她4月17日通过印度尼西亚一家女佣中介所，雇用27岁女佣迪雅。

“当时我快要生了，家里还有三个孩子，分别是六岁，三岁和两岁。我无法单独照顾他们，就通过亲戚介绍与印尼的中介联系上。”

她付了2200元给中介，相当于女佣四个月的薪水。可是女佣开工后就令她不满，但碍于需要人手，就没多计较。

“她没洗手就处理食物，也不听我吩咐，让孩子一直玩手机。一个月后她提出换雇主，待我找到另一户人家时，她又改变主意。”

艾利说，迪雅5月28日晚上一直找借口出门，令她觉得有点不对劲。

“她当晚不断地问我需不需要下楼买东西。我们没多理会就入房睡觉了。”

电眼拍下女佣早上5时许离开雇主家。（受访者提供）

艾利隔天早上7时许起床时发现迪雅不在家。查看电眼才发现她凌晨5时许带着钱包出了家门。

“她走的时候连门都没锁。”

艾利不知女佣下落，于8时许报警。

“到了11时左右，我接到人力部的电话，说迪雅找上他们并告诉当局她不愿在我家工作。

“我事先已告诉她我们家是一房一厅单位，她会在客厅的床垫上睡觉。也说明家中有三个孩子以及一个即将出世的婴儿。”

迪雅的衣物与护照还留在雇主家。（潘丰源）

艾利还说，自己付了钱请女佣不但没减轻负担，到头来坐月期间还得自己照顾孩子及做家务。

“她工作了一个半月，我应该拿回余下两个半月的费用，也就是1375元。但中介说我要自行向女佣讨回这笔钱。”

警方受询时证实接获报案。

完整报道，请翻阅2024年6月6日的《新明日报》。