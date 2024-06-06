涉导致陆交局人员殉职 18岁青年：这不能怪我

陆路交通管理局执法人员尝试拦截违规骑士遇车祸殉职，涉案的18岁青年星期四（6月6日）被控，他通过视讯面控时说：“我和他都在赌命，我或许是造成他死亡的原因之一，但这不能怪我。”

陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）星期二（6月4日）在实里达快速公路（SLE）往淡滨尼快速公路（TPE）路段，尝试拦截一名违规骑行的18岁青年时，不幸撞上中央分界堤，连人带车抛飞，伤重不治。

26岁的兹杜尔菲卡原定7月结婚，婚礼已准备就绪，请柬也已发出，如今却因这起事故与未婚妻阴阳相隔。

18岁青年面对六项控状

涉案的18岁青年星期四（6日）在国家法院被控六项控状，包括抵触滥用毒品法令、公路交通法令，以及腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令等。

由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

根据控状，被告涉嫌在星期二（4日）早上10时42分，在实里达快速公路往淡滨尼快速公路路段，靠近淡滨尼快速公路第一出口处，未按陆交局执法人员指示停车，随后横穿两条车道逃离现场，试图躲避执法人员的检查。

被告也被指在未持合格驾照和保险的情况下骑行。

控状也显示，被告涉嫌在当天持有一把武士刀 ，并在去年8月7日吸食冰毒。

关押中的被告通过视讯面控，他一头褐色卷发，身穿白色长袖上衣出庭，并没有代表律师。

18岁青年或再加控 不准保释还押两周

控方向法官要求继续关押被告，以完成调查，被告日后可能被加控与毒品、交通和欺诈相关的罪名。

控方也指出被告早前曾犯下毒品相关罪行后潜逃，外加这次罪行严重，导致一名执法人员死亡，因此要求法官不让他保释。

当法官问被告有什么话要说时，被告说他和执法人员都赌上自己的性命。“我或许是造成他死亡的原因之一，但这不能怪我。”

法官最后批准控方申请，下令还押被告两周。案展至本月20日过堂。