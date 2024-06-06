本地印尼活猪供应未恢复 业者：或得多等一年

原本供应新加坡三分之二鲜宰猪肉的印度尼西亚农场，目前尚未获新加坡食品局批准恢复为新加坡供应活猪。受访猪肉供应商说，印尼鲜宰猪肉供应恢复可能还需要一年。

新加坡食品局去年4月在来自印尼布兰岛的猪只屠体中检测出非洲猪瘟病毒后，宣布停止从当地进口活猪。

食品局星期四（6月6日）发布声明说，当局和动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service）会与印尼家畜和动物卫生服务总局合作，评估是否以及何时能恢复从印尼进口活猪。

食品局发言人说，在评估并确认有关农场没有非洲猪瘟病毒后，来自该农场的活猪进口便可恢复。

“这将取决于农场的清洁和消毒情况、已实施的生物安全措施，以及重新饲养的猪只的检测。”

“一旦农场完成重养生猪，并采取必要的措施后，我们会通过审核文件以及实地考察，对农场进行正式评估。”

暂用澳洲货源替代

从布兰岛进口的生猪占我国猪肉供应总量约15%。我国共有30多个猪肉供应来源，包括来自澳大利亚、巴西和德国等地的冰鲜或冷冻猪肉。

为近20个巴刹档口供应猪肉的集丰农产品供应商洪春发（72岁）接受《联合早报》访问时说：“原本我们每天从印尼布兰岛进口约70头猪，再从澳大利亚进口其余50%的猪肉。但暂停从印尼进口活猪后，目前是完全从澳洲进口猪肉了。”

他认为，由于农场需要约两三年时间来重新饲养猪只，预计还需要至少一年才能恢复从印尼进口活猪。

他透露，在找到替代货源后，生意并没有受到太大影响，但希望当局能进一步扩大供应来源，批准从更多国家进口活猪。除了印尼，我国只批准从马来西亚砂拉越进口活猪。

“有些顾客依旧偏爱印尼鲜宰猪肉，到时应该会重新从印尼进口活猪。我们也希望能进一步拓展货源，例如从泰国或是台湾等地进口活猪。”