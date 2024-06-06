30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪，并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官下星期一（10日）下判时一并考量。

警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后，将约95%的资产充公。

案情显示，一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意，主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注。

苏剑锋同意加入，先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉，负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。

后来，苏剑锋要让孩子到新加坡求学，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他则在2020年8月移居本地。

警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时，从他的保险箱搜出55万零903元的现金，全是非法线上赌博的赃款。

另外，苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月，从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。

当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。

调查揭露，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。

控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪

控方在庭上说，苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才在5月24日表明要认罪的意愿，显然没有悔意。

此外，苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元，并伪造多份文件提交给四家银行，以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。

苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意，代表律师反驳称，苏剑锋分别在5月16和29日被加控，而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段，符合获30%减刑的条件，因此恳请法官判他坐牢14个月半。

法官在聆听控辨双方的陈词后，表示需要时间量刑，案展下星期一下判。

已有八人被治罪 服刑完毕后被驱逐

本案至今已有八人被治罪。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨；被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

此案至今被判刑期最长的被告是张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆被判监15个月。另一人王德海（35岁）预料在星期五（7日）认罪。（部分人名译音）