国大研发癌症新疗法 降低药量提高疗效

传统化疗是癌症治疗的主要方式，但存在严重副作用或疗效有限等挑战。新加坡国立大学杨潞龄医学院研发出一种新的癌症治疗方法，在提高治疗效果的同时减少药物使用的剂量。

从前体药物入手研究 把药直送到肿瘤部位

为了克服传统化疗中生物药效（bioavailability）低、对身体造成严重的毒性，以及患者耐受性低等挑战，研究人员从前体药物（prodrug）入手进行研究，研发出一种前体药物递送方法。前体药物是药理活性较低的分子，通过化学或酶促反应后，可以在人体内转化为活性原生药物，并把化疗药物直接输送到肿瘤部位。

领导这项研究的国大合成生物学临床与技术创新中心、国大杨潞龄医学院合成生物学转化研究中心主任张旭副教授说：“癌症治疗通常会给患者带来巨大的痛苦。我们的研究是朝着开发更有针对性、毒性更低的抗癌方法迈出的重要一步，希望这能为研究温和而有效的疗法铺平道路。 ”

研究人员以鼻咽癌为临床模型，通过利用独特的肿瘤条件，如低氧或高酸度，使前体药物在癌症肿瘤部位激活并释放化疗药物，最大限度地减少对健康组织的损害。研究结果显示，肿瘤生长减少了67%，而化疗药物的疗效提高了54%。

为了找出具有癌症结合能力的微生物，研究人员选择了六种在鼻咽癌和耳鼻喉科应用中常见的共生菌株。研究人员发现，乳酸杆菌菌株（Lactobacillus strain）能与癌细胞特异性结合，因此有可能在膀胱癌、肺癌和胃癌等其他癌症治疗中，得到更广泛的应用。

国大合成生物学临床与技术创新中心研究员沈浩晟博士说：“我们正在评估几种微生物菌株与多种癌细胞系的结合亲和力，通过利用细菌与癌细胞之间的亲和力，我们希望能够彻底改变化疗的给药方式。利用微生物菌株将化疗药物靶向用于各种粘膜癌，如结直肠癌、膀胱癌、胃癌、口腔癌、肺癌和鼻癌。”

国大杨潞龄医学院这项名为“用于癌症靶向治疗的前体药物共轭肿瘤共生体”（Prodrug-conjugated tumor-seeking commensals for targeted cancer therapy）的最新研究，今年5月刊登在英国科学杂志《自然通讯》（Nature Communications）。