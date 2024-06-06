伪造报价单逃税逾百万 车行女经理罚36万元

一年内进口逾80辆汽车，车行女经理却与他人共谋报低车价，逃税超过105万元，被判罚款36万元。

被告蔡婉玲（41岁）面对六项抵触关税法令和一项抵触公路交通法令的罪名，她早前承认其中一项，余项则交由法官星期四（6月6日）下判时一并考虑。

案情显示，被告事发时是车行Carfeels的经理，负责车行的日常营运。Carfeels主要从事汽车维修和保养业务，后来开始从国外引进汽车在本地转售。

2020年8月4日，新加坡关税局怀疑Carfeels谎报进口汽车的价钱，少缴关税与消费税，于是对Carfeels展开突击检查。关税局人员在车厂发现这些进口汽车的真实报价单，而报价单上的价格比车行早前提交给当局的数目来得高。

调查发现，在2018年8月，被告就与一名41岁男子许辉强共谋，决定报低进口汽车的价格，以此少缴关税。许辉强会将汽车的伪造报价单交给被告，再由后者提交给关税局，获取进口汽车的准证。

从2019年5月至2020年3月，被告从英国进口62辆汽车，并漏缴约11万9021元关税。

在这些进口汽车被转售后，被告和许辉强则会共享这些汽车的销售利润。

根据控状，除了这62辆汽车，被告也曾从日本进口逾23辆汽车，报低汽车价格以少缴关税。

法庭文件显示，在所面对的七项罪状，被告就共漏缴超过105万元税务，包括约11万9282元关税，约5万零98元消费税，及约89万零37元的汽车附加注册费。

控方指出，被告向关税局提交错误申报，在这起案件中扮演积极的角色。不过考虑到被告配合当局调查，也自愿作出约12万6174元的赔偿，因此促请法官判被告罚款至少42万元。

涉案的许辉强早前已被判罚款约79万8586元。（人名译音）