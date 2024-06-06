非营利团体TomoWork 助特需者求职

对憧憬职场、刚从学校毕业的人来说，收到实习或入职的面试通知是件兴奋的事，但对患有中度失聪的赖素颍来说可不一定。

刚从淡马锡理工学院化学工程系毕业的赖素颍（19岁）透露，她曾几次收到招聘经理发来短信，询问是否能够在面试前与她做简短的电话交谈，先了解情况。尽管赖素颍戴着助听器，但也正因为助听器会把周遭环境的声音放大，使她听不清楚电话另一头的说话，所以她不喜欢这种交流方式。

“当我要求是否能改成视频交流，方便我读唇语时，他们有些人会说‘这其实就只是个简短的通话’。感觉到他们无法配合我的特殊需求后，我就不太想要加入这些公司。”

赖素颍后来参加了非营利团体TomoWork的加快培训人才计划（Talent Accelerator Programme，简称TAP），在12个星期的过程中，得到职场人士和导师等人的指导，进一步了解如何与应聘的公司沟通，包括在面试阶段，就向它们透露自己的情况和需求。

TAP在2021年推出，旨在通过与企业合作，为残障者和有特殊教育需求的学生提供就业指导，协助他们适应日后的职场生活。今年，本地五所理工学院的19名学生参与了计划，并于星期四（6月6日）在南洋理工学院进行学习成果汇报。

成立五年已帮助295名特需者

TomoWork首席执行官百田牧人（Mike Momota）在汇报会上致辞时指出，TomoWork今年庆祝成立五周年，目前已通过旗下的各个项目为295名特需者提供帮助。“我们很高兴与大家分享，我们有大约80%的学生在完成TAP后的六个月内找到工作。”

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆出席了活动，聆听学生们的汇报。他致辞时说：“通过TAP，招聘经理可以更好地了解残障者的能力，这或许会促使他们重新思考一些原有的观念或看法。这项计划可使招聘经理更有信心，提供更多就业机会。”

TAP今年获得16家机构的支持，包括领英、渣打银行和Singlife等。Singlife可持续发展主管谢可文说，TAP提供了让学生接触职场的机会，他在同这些学生接触的过程中发现，其实他们都很优秀，也会提出有创意的想法。

患有遗传性视神经病变的张凯杰（23岁）是首届TAP的参与学员，他如今在一家科技与旅游业公司当学徒。他说，TAP带来最实质性的帮助就是，导师在项目结束后仍与他保持联系，继续提供指导。