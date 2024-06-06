人类核基因组编辑技术伦理问题 生物道德咨委会征求意见

利用不可遗传的基因编辑有望治疗遗传性疾病、不孕症，同时可增强个性化医疗和改善健康状况。不过，这种人类核基因组编辑技术也引发伦理问题，例如对个人和后代造成意想不到的后果和长期影响，导致社会不平等，以及如何征得个人同意等问题。

生物道德咨询委员会（Bioethics Advisory Committee，简称BAC）从6月6日至8月16日展开公共咨询，就生物医学研究、临床研究和医疗保健中使用人类核基因组编辑（Human Nuclear Genome Editing，简称HNGE）技术所引发的道德、法律和社会问题，征求意见和反馈。

基因编辑工具可将有害的DNA变体编辑为健康的变体，从而有可能预防或治愈遗传疾病，因此在医学治疗方面具有巨大的突破潜力。人类核基因组编辑可大致分为：不可遗传的基因编辑、用于临床应用的可遗传基因编辑，以及用于研究的胚胎或生殖细胞基因编辑。

为了收集反馈，委员会发布了一份题为“人类核基因组编辑引发的道德、法律和社会问题”的公众咨询文件。

据BAC星期四（6月6日）发布的文告，这份文件也讨论了应用HNGE的伦理原则。

“文件旨在指导学术界、研究人员、医疗保健专业人士……如何在人类生物医学研究、临床研究和医疗保健中合乎伦理地使用HNGE。”

有兴趣的公众可到BAC或者民情联系组（REACH）网站浏览上述文件。

委员会也将在7月和8月举办多场小组讨论，收集各界反馈，以协助委员会制定有关建议。

公众可以通过电邮、邮寄或线上反馈（https://go.gov.sg/hnge-respondent-form）的方式，就公众咨询文件中讨论的问题提出反馈。

委员会将把收集到的主要反馈摘要以及最后的咨询报告和建议，于明年在BAC和REACH网站上公布。