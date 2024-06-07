三国大生新西兰自驾车祸 验尸庭：司机或因疲劳驾驶酿祸

三名国大生到新西兰自驾游，凌晨时分驾驶的露营车撞上桥边护栏后翻覆起火，客死异乡。当地验尸报告揭露，疲劳驾驶或是酿祸原因，三人因吸入浓烟致死。

这起致命车祸发生在当地时间2023年4月17日凌晨约1时（新加坡时间16日晚上约9时），地点是新西兰南岛坎特伯雷的小镇杰拉尔丁（Geraldine）快速公路，距离克赖斯特彻奇（又称基督城）约142公里。

死者是林家俊（24岁）、张世运（21岁）和杨新月（21岁）。三人生前都是新加坡国立大学学生，案发时张世运和杨新月正在新西兰参加学生交换计划。

《联合早报》向新西兰当局取得的验尸报告显示，林家俊在2023年4月8日抵达新西兰旅行两周，与张世运在克赖斯特彻奇碰面后，决定租用一辆丰田海狮（Toyota Hiace）露营车。林家俊是主要司机，两人随后到奥克兰与杨新月汇合。

4月15日，三人前往度假胜地瓦纳卡（Wanaka）跳伞。16日晚上11时40分，有电眼拍到露营车途径蒂卡波湖（Lake Tekapo）乡村。

17日凌晨约1时，露营车在距离杰拉尔丁两公里的快速公路上，突然猛地撞上桥边的护栏，并向右侧翻覆。

报告揭露，杨新月立即拨打紧急电话求助，并告知接线员其中一名友人受困。40秒后，杨新月说露营车起火，接着电话持续传出喊叫声和杂声，约三分钟后便断线。

消防员在接到求助电话的10分钟后赶到现场，露营车已被大火吞噬。灭火后，前线人员找到严重烧毁的三具遗体。后续调查证实，案发时林家俊坐在驾驶座上，杨新月是前排乘客，张世运则坐在后座，前后座不相通。

因吸入浓烟丧命

三人都死于在密闭空间吸入浓烟。林家俊有轻微的急性硬膜下出血和肺挫伤，但不致命，另两人则没有致命伤。所有遗体都没验出任何酒精或药物成分。

当地车祸调查员指出，案发时，露营车以不低于每小时91公里的车速行驶，事故路段的限速是每小时100公里。当时路况和天气都良好，露营车经检测后没发现出现技术故障，但案发前没刹车迹象。

调查员认为，由于事故发生时正值凌晨，是生理疲劳的风险时段，疲劳驾驶或是车祸的主因。当时车上的乘客可能在睡觉，而林家俊作为司机可能超过12小时未合眼。

火患调查员则说，火患由后车轮靠近拱罩处烧起，再蔓延至引擎。由于车轮拱罩处有一个用来给露营车客厅区供电的蓄电池，因此调查员认为，车祸产生的撞击或导致蓄电池移位，产生电弧而起火。

验尸报告称，如果露营车没起火，三人可能在车祸后幸存。验尸官说，目前仍没有证据解释，为何三人无法从车内逃脱，但有可能是车祸导致车门难以打开。车祸时已夜深，而且位于乡村地区，当时没有路人经过。

验尸官说，这起惨祸应警醒人们，不应该在疲劳时驾驶，特别是那些打算在新西兰自驾的人士。驾驶员须确保有充足的休息和睡眠时间。（人名译音）