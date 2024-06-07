新美越成立工作小组 推动再生能源投资和跨境电力贸易

新加坡、美国和越南在印太经济框架下成立工作小组，加强再生能源项目的投资，并研究如何发展区域海底电缆框架，推动跨境电力贸易。

通过最新签署的清洁经济协定，印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework, 简称IPEF）成员国承诺，加快开发和使用清洁能源和对气候无害的科技，同时推动支持过渡至清洁经济不同领域的投资，例如清洁能源、可持续基础设施和碳市场。

总理兼财政部长黄循财星期四（6月6日）在首届IPEF清洁经济投资者论坛发表主旨演讲时说，清洁经济协定不仅有关设下崇高理想，如何贯彻具体项目和倡议同样重要，甚至更为重要。

他说，东南亚拥有多种再生能源来源，其中越南和泰国有太阳能和陆上风能潜力、印度尼西亚和菲律宾可获取海上风能和地热能，而不属于IPEF的柬埔寨和老挝则有丰富的水电资源。

通过亚细安区域电网 黄循财：更好配对电力供需

不过，本区域整体还未解锁这些绿色资产的潜能。他指出，这需要新的能源基础设施。

包括新加坡在内的一些东南亚国家是能源进口国，其他国家则有能力生产超过国内所需的能源。黄总理说，这也是为什么须要通过亚细安电网等区域电网，更好地配对供需。

“众所周知，海底电缆是促进跨境电力交易的关键基础设施，新加坡、美国和越南成立的工作小组将促进区域海底电缆方面的知识共享并建立共识，同时探讨如何鼓励人们投资于这些资本密集型资产。我们欢迎其他IPEF成员国加入。”

这是新美越三国在促进区域电力互联互通方面的首个多边工作流程，旨在建立监管框架、基础设施和可提供支持的生态系统。

工作小组的首次会议在星期四召开，由我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙、越南工贸部长阮鸿延，以及美国能源部亚洲事务办公室主任文森特（Kenneth Vincent）博士领导。

陈诗龙说，这个双赢的合作将为本地区带来直接投资外国的宝贵机会，同时有助于去碳化。阮鸿延则说，工作小组将发挥关键作用，为促进新越跨境电力贸易制定具体合作计划。

参与论坛的美国商务部长雷蒙多说，如今投资者和全世界都愿意关注清洁经济转型，是时候为亚细安电网等相关项目提供资金并付诸实施。

IPEF由美国发起，其他13个成员国为新加坡、澳大利亚、文莱、斐济、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、泰国和越南。

黄总理说，无论是气候变化或是其他全球挑战，美国的领导都至关重要。美国打造以规则为基础的秩序和多边贸易系统，过去70年来为世界和平、稳定与繁荣奠定了基础。

“这个系统让大大小小的国家即使存在分歧，也拒绝零和竞争并实现合作共赢。”

在如今动荡的时期，各方必须加倍努力强化多边体系。亚细安国家认识到美国在维持战略环境和支持经济增长等方面，扮演不可或缺的角色，因此希望与美国深化关系。

黄循财：碳捕集和封存领域 IPEF还可做更多

IPEF成员国星期四签署了清洁经济和公平经济协议这两个合作支柱，供应链支柱的协议已生效，唯独贸易支柱还未达成协议。

黄循财认为，IPEF在碳捕集和封存领域还可以做得更多。化工、钢铁和水泥等行业难以减排，在寻找更洁净方案的时间里，须通过碳捕集和封存来有效管理和减少排放。

印尼今年1月成为首个制定相关法律的东南亚国家，我国随后与印尼签署碳捕集和封存合作意向书，希望通过更清晰的法律框架和法律，推动印太地区部署跨境碳捕集和封存项目。