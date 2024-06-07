印太经济框架伙伴国签署 清洁经济和公平经济协议

我国同印太经济框架的伙伴国签署了清洁经济协议，以推动各国加速向清洁经济转型，进而实现各自定下的零碳排目标。相关国家也签署了公平经济协议，旨在改善伙伴国的国内经商环境，并通过预防和打击贪腐行为等方式来提升透明度。

今年第二次印太经济框架部长级会议星期四（6月6日）在新加坡举行，由我国副总理兼贸工部长颜金勇主持。这也是自2022年印太经济框架启动以来，首次在美国以外举行实体会议。

会议取得的重要成果是签订了清洁经济协定、公平经济协定，以及有关印太经济框架的总体协议。包括美国、日本、新加坡、马来西亚和澳大利亚在内的14个伙伴国是在去年11月，完成了这三项协定的实质磋商。各国接下来会采取必要步骤，争取尽快核准这些协定。

颜金勇在贸工部发出的文告中对这些进展表示欢迎。“这将推动区域在清洁能源技术部署方面的合作，为可持续基础设施和气候技术筹集资金，以及为区域营造更有利的经商环境，进而为本地企业创造更多机会。”

美国商务部长雷蒙多在同日举行的线上记者会上强调，印太经济框架致力于通过超越政府间的谈判，为印太地区带来“具体且明确的利益”，造福这个区域的企业和人民，同时也让美国企业和人民受惠。

她说，美国要向伙伴国证明，他们不只是口头上说说罢了，而是会持续积极参与印太地区事务。

清洁经济协议新增计划 包括核算碳排强度

根据清洁经济协议，伙伴国可以制定和加入各个合作工作计划（Cooperative Work Progammes），协助它们达成协定中定下的各项目标。加上三项新宣布的计划后，这些合作工作计划至今已增至八项，范围涵盖氢气发展、碳市场和清洁电力等。

新增的三项计划是：

一、核算碳排强度。参与国将共享信息，例如现有标准和各自采取的汇报机制等，并合作制定能更有效分类、评估、识别和买卖新兴低排放产品的方式；

二、电子垃圾城市采矿。参与国将合作促进可持续的电子垃圾管理系统；

三、小型模块化反应堆（small modular reactor）。协助参与国了解这项技术，并在恰当情况下协助它们安全地引进反应堆。

城市采矿指的是从手机和电脑等旧电器中，回收有价值的金属和矿产品。小型模块化反应堆是一种高科技核反应堆，体积较传统反应堆轻巧许多，因此在组装和运用方面更灵活。

加强打击反腐 提高税务透明度

至于公平经济协定，伙伴国会通过技术援助和能力建设计划，帮助有意改善经商环境的国家，加强它们预防和打击贪腐行为的能力，以及提高税务透明度等。

这项计划中列明的培训项目、课程和工作坊等将持续更新。提供培训的机构包括我国的贪污调查局以及新加坡税务学院。

另一方面，印太经济框架伙伴国去年11月签署的供应链协定已在今年2月生效。在星期四的会议上，伙伴国对泰国和马来西亚核准了有关协定表示欢迎；至今，14个伙伴国中，已有八个核准了协定，其他六国是新加坡、美国、斐济、印度、日本和韩国。

印太经济框架部长级会议下一次将于今年9月在线上举行。