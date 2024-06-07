食品展首日吸引近7万人次 本土品牌展示创新元素

新加坡食品展星期四（6月6日）在新加坡博览中心拉开序幕，首日吸引超过6万7000名人次到访，预计四天活动将吸引40万人次。

由本地食品厂商联合会主办的食品展，这次吸引了超过34个国内外参展商，共设超过110个摊位，其中79个是本地品牌。本土品牌在新加坡食品展的占比，向来都是七至九成。

新加坡食品厂商联合会发言人说，每年的食品展都是各大品牌展示新产品、测试市场反应的平台。虽然可在超市购买许多食品，但往往缺乏试吃的机会，食品展为消费者提供品尝新食品的机会，参展的品牌也会根据顾客反馈调整新产品的口味。

品牌创新与用心 更多口味和健康选择

今年的展会上，本地品牌纷纷展示创新元素。新美兴包点这回推出了鸡肉芋头饭、紫米糯米鸡和叉烧饭菜，希望通过试吃和促销活动，让更多顾客认识新产品。

新美兴包点第二代负责人郑东伦（54岁）受访时说：“我们参展已经有20多年了，除了冠病疫情期间，只要有食品展我们都会参加。通过食品展，我们不仅让顾客品尝新食品，还向他们介绍尚未上市或刚刚上市的产品，了解顾客的反应并听取他们的反馈。”

饮料品牌金麒麟也是每年参加，今年主要是希望趁机介绍少糖和无糖的咖啡和茶，以及燕麦奶等健康选项。负责人黄思铭（39岁）说，公司希望通过食品展，让顾客尝到更健康的咖啡和茶，了解品牌在健康饮品领域的创新与用心。

售卖坚果酱的本地品牌Eatnuf成立于2020年，今年是它第三次参加食品展。创办人庄皓湲（34岁）在美国念大学时喜欢上坚果酱，但发觉美国的坚果酱口味太淡，就尝试自己制作，改良配方、延长了烘培时间，以迎合口味比较重的新加坡消费者。

退休人士谭宝超（70岁）每年都会和家人一起到食品展。她说：“我每次来都会买很多东西，不仅是熟悉的本地食品，还有一些新推出的产品。很多牌子都有促销活动，看到合适的新品我也会尝一尝，喜欢的话就买回家。”

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲是展会的开幕主宾。她走访多个摊位，了解他们的产品特色。

新加坡食品展本月6日至9日在新加坡博览中心第四展厅举行，入场免费。