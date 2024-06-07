GIC淡马锡等国际投资机构组新联盟 为印太市场注入250亿美元

新加坡政府投资公司和淡马锡等多家全球投资机构与合作伙伴组成新联盟，承诺在未来几年投入超过250亿美元（约337亿新元），推动印太经济框架新兴市场的基础设施建设。

与此同时，首届印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）清洁经济投资者论坛选出69个可持续基础设施项目的投资机会，总值超过230亿美元（约310亿新元）。

20项目总值约60亿美元 获肯定为可投资项目

当中20个总值约60亿美元的项目获肯定为可投资项目（investment-ready），并在商业配对活动上展示给投资者。

根据我国贸工部星期四（6月6日）发布的文告，这些项目由菲律宾、斐济和新加坡等成员国提名，涵盖工业园、经济特区、能源、农业和水产养殖，以及废物管理等多个领域。

其余总值约170亿美元的项目则被视为未来的潜在投资机会。

正在新加坡访问的美国商务部长雷蒙多，星期四在清洁经济投资者论坛发表主旨演讲时，承诺将致力于向印太地区投入资金确保IPEF的目标取得成功，并宣布新联盟的成立。

牵头创立新联盟的是非营利组织印太繁荣伙伴关系（Indo-Pacific Partnership for Prosperity，简称IP3），以及总部设于美国的投资机构KKR和Global Infrastructure Partners。

联盟将聚集印太投资者、知识伙伴、政府和发展专家等，旨在加快对基础设施的投资，支持IPEF经济体实现经济发展、人力资本和可持续发展方面的目标。

参与联盟的包括新加坡政府投资公司、淡马锡、慈善投资组织Allied Climate Partners、贝莱德（BlackRock），以及洛克菲勒基金会（The Rockefeller Foundation）等。

联盟成员将协助推动区域确认、推广和发展成功的基础设施项目，以及支持与各国政府、多边开发银行和开发金融机构的协调，以制定降低投资风险的解决方案。

雷蒙多当天也宣布，美国基建投资机构I Squared Capital承诺为IPEF新兴经济体的能源转型、气候投资和数码包容项目，投入15亿美元。这包括印度尼西亚的绿色数据中心、菲律宾的再生能源平台，以及印度的先进智能电表和混合再生能源。

支持可融资清洁经济基础设施项目的IPEF催化资本基金（Catalytic Capital Fund）已启用，备选项目包括印度再生能源平台、印尼柴油替代计划，以及越南污水处理厂。

这项基金的创始支持国——澳大利亚、日本、韩国和美国，预计提供3300万美元初始资金，以催化多达33亿美元的私人投资。

雷蒙多：当天的宣布只是“开胃菜”

雷蒙多这次带来了22家美国公司一起参与论坛。她说，当天所做的宣布只是“开胃菜”，前提是各国致力于IPEF。如果在场的人有兴趣进行任何项目或会见IPEF部长，她也诚心邀请他们与她的团队联系。

此外，日本计划今年第三季启用氢能基金，通过私人融资加强跨境氢能供应链。基金将建立一个IPEF窗口，为印太地区的活动部署资金。

黄总理：聚集政商界人士 促进投资和伙伴关系

星期四举行的清洁经济投资者论坛，约有300名印太地区顶尖投资者、初创企业创业者、部长和高级政府官员等受邀者出席。

总理兼财政部长黄循财说，新加坡很高兴为举办论坛尽一分力，在行动上兑现我国对IPEF的承诺。他希望通过聚集政府、商界和金融界人士，可促进更多投资和伙伴关系，最终在印太地区促成更多项目，将抱负转变为现实。