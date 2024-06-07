车业公会选举纠纷 声称获选执委指会长梁添丁行为不合规

新加坡车业公会理事会选举纠纷持续发酵，声称在5月6日的选举中获选入第27届理事会者称，5月的选举在正当有效的情况下完成，他们反指会长梁添丁多次擅自主张和行动。他们希望尽快和梁添丁达成共识，若最终无法解决，事件或交由法庭处理。

《联合早报》星期三（6月5日）报道，车业公会第26届理事的两年任期今年6月结束，原定5月6日选出下一任理事。不过，会长梁添丁认为选举委员会没有遵照章程行事，包括不允许公司委派的代表投票，宣布5月的选举结果无效，星期四（6日）重新召开大会选出第27届理事。

他认为，章程并没有限制一个委托人究竟可代表多少家公司参加会议和代为投票。

车业公会理事会选举分两部分，一是选会长，另一部分是选其他19个执委。梁添丁5月6日在没有竞争对手的情况下连任会长。

梁添丁6月6日下午3时30分在商团中心召开大会。据记者观察，到场出席的约有40多人。梁添丁在开场时提到，登记参加活动的会员共121名。

两场投票 获选执委有差异

记者在晚上约8时30分收到投票结果，对比5月6日的投票结果后发现，两场投票中票数最高的19人，名字有出入。

声称在5月6日已获选入第27届理事会者则在星期四傍晚约5时45分，在乌美汽车城召开记者会。

声称在5月6日已获选为第27届理事会的成员，星期四傍晚在乌美汽车城召开记者会。他们推选的代会长林亚保（右五）说，希望能好好解决问题，要是上法庭，主要争取5月6日的投票结果成立。（白艳琳摄）

其中，陈文勇陈述事件来龙去脉时说，选举委员会在今年2月27日受委，时任第26届会长梁添丁和委员梁南兴当时称，选举委员会在选举事务方面有最后的决定权。陈文勇也是选举委员会主席，以及第26届的第二副会长。

他提到，他们在4月4日已将所有常年大会和选举的文件及条例发给会员，内容包括每名在场的会员只有一票，公司可委任代表投票，但这名代表必须是所代表公司的董事。

陈文勇说，第26届理事会曾两次召开紧急会议，讨论委托人代以投票的事项。不过，梁添丁不是反对执委的投票决定，就是拒绝出席会议。

他们后来在5月27日分别推选林亚保、林立华和张天成为第27届的代会长、秘书长和财务长，他们也认为梁添丁6月6日的举措不合规矩，且无效。

林亚保说，30多年来，会员从来没有一次因为公司委托人事宜有纷争，这是头一遭。事件发展至今，公会运作多少受到影响，过去一个月也有两名公会职员辞职。他们的下一步是筹备特别会员大会，解决执委的任命问题。

他也提到，理事会目前是走一步看一步，先等候梁添丁的下一步行动。要是上法庭，主要争取5月6日的投票结果成立。

陈文勇说：“我们尽量不要做启动法律程序的那一方。”