鸡啼扰梦乌鸦啄人 义顺环路居民：鸟患严重

鸡啼声扰人清梦，又有乌鸦啄人，还有鸽粪环绕，居民饱受鸟患困扰，有者直呼：“我住的是组屋，不是甘榜！”

《新明日报》接获读者通报，指义顺环路第120座组屋附近出现鸟患问题，除了有常见的鸽子和乌鸦外，还有鸡群。

记者日前走访，观察到这一带确实存在大量的鸟群，也有鸡群过马路的场景，组屋楼下还有鸟粪喷溅到墙面的情况。

居民蔡先生（76岁）受访时说，他不时会在走道旁的草坪上看到残羹剩饭，相信是有人留下喂鸟。他也曾看到有鸡、鸽子和乌鸦一同啄食从树上掉落在草坪上的菠萝蜜。

有居民发现组屋楼下的走道旁有残羹剩饭，相信是有人喂食鸟儿。（受访者提供）

一位不愿透露姓名的居民就不满有居民投喂鸟的做法，并认为除了造成鸟患，也会带来卫生问题。

“我住的是组屋，不是甘榜！”

居民何先生（56岁，送货员）则说，他每天半夜三更都会被鸡啼声惊醒，而清晨时分四周都静悄悄时，鸡啼声更是被放大好几倍。

“除了鸡群，听说有人遭乌鸦啄后脑勺，大家都很怕走组屋楼下的走道，每次都会尽量避开，或者快速走过走道。”

市镇会：已增加清洁频率并与公园局合作除鸟巢

义顺市镇会受询时说，已知悉鸟患问题，并安排了清洁工每天进行清理工作，也指示他们增加受影响区域的清洁频率。

“鸟类问题复杂，并且影响到我国多个地区，我国也正在试验不同的解决方案，像是通过鸟食控制生育、驱鸟凝胶、设陷阱和抓捕等。”

市镇会将多管齐下解决问题，首先是与国家公园局合作，采用科学方法来管理入侵鸟类，包括针对性的修剪树木、栽种适合的树种、利用设陷阱和捕杀控制数量。两当局也正合作清除乌鸦巢。

“然后就是定期开展动物相关的公众宣导活动，提醒居民尽一分力，切勿乱丢垃圾、拒绝喂食鸽子、以及管控食物来源。”

最后，市镇会在处理关于喂鸟和乱丢垃圾的反馈时，公园局和环境局也会介入，并在必要时进行执法行动。

市镇会直言，虽然上述解决渠道有一定的成效，但违例投喂和乱丢食物等行为很难根除，所以采用单一方案无法解决问题，需社区的集体配合才能缓解问题。

当局鼓励公众通过OneService应用，或电邮举报喂鸟事件。