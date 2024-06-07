华助会迎端午节 邀64名年长者赛龙舟挥洒活力

为了迎接农历五月初五的端午节，裕廊湖上赛起了龙舟，挥洒活力的是一群阳光年长者。

今年的端午节就在下星期一（6月10日），为了庆祝这个传统节日，华社自助理事会星期五（7日）在裕廊湖花园百盛亲水天地，举办了一场别开生面的龙舟赛，邀请年长者参加。64名年长者在义工和专业教练的陪伴下，收获了一次特别的经历。

这些53岁至85岁的参赛者来自大巴窑华助会和武吉班让华助会，被分成四队。比赛开始之前，专业教练给大家做了讲解，包括安全须知，以及划船时必须遵守的基础口号和划桨技巧。准备就绪后，参赛者穿上救生衣，拿起船桨，兴致勃勃地各自归队进行练习。

多人共划一条船 考验队员间的协调与配合

多人共划一条船，最考验队员之间的协调与配合。只见划手们跟着教练的口号，认真地在湖面上划动船桨，几番操练之后渐入佳境，龙舟徐徐前行，一张张兴奋的笑脸在阳光下分外灿烂。

比赛正式开始了，现场的气氛一下子沸腾了起来。四支队伍火力全开，力争第一。

冠军队伍的队长林金源（70岁）受访时说，这样的活动很有趣，让人感觉有活力、年轻了。“我参加过几次，都拿冠军。这样的活动激励我保持健康。”

最年长的参与者是85岁的苏莲芳。她开心地说：“划龙舟很好、很快乐，义工们也很好。新加坡的老人家最幸福。”

这位老大姐身体硬朗，动作有力。她说，她每天都做运动，也做家务，多活动才可以保持身体健康，因此她期待继续参与这类活动。

华助会家庭支援与发展部门高级处长张晓君受访时说，举办划龙舟活动就是要鼓励年长者多运动，追求活跃且健康的生活方式。“划龙舟不是年轻人才可以享受的运动，很多活跃的乐龄人士也乐于参与。这个活动的反响很热烈，有些年长者甚至比年轻人更积极。”

这一天除了上午的龙舟赛，下午在济慈人文青年中心还有更多庆祝活动，约有260位年长者参与。这些由华助会举办的活动包括趣味游戏，本地街头艺人“银色组合”也受邀到场表演，让端午节庆祝会充满了欢歌笑语。