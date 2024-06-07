商业大楼试用本地开发节能措施 冷气用电量可省三成

冷气用电可占商业大楼能源消耗量的一半，对环境的影响显著。当局资助业者在本地市中心的某些大楼试用两项本地开创的节能措施，料可省下多达30%的冷气用电量。

其中一项是在冷气的空气处理机组（air handling unit）内安装防水层。防水层能够确保机组内的冷却线圈不会接触到水分，而能够持续在空气中除湿和降温，减少因水珠凝结对冷气效率和能源用量的影响。

另一项措施是在机组内安装检测仪，测量冷气排风系统的运作指标。排风系统的作用在于控制空气流动，而安装检测仪能为业者提供指标依据，以调整建筑内的冷气操作。

这两项措施是由本地业者开发的创新科技，在新加坡建设局（BCA）绿色建筑创新组合2.0计划（Green Buildings Innovation Cluster 2.0 Programme）下获得约120万元资助。

共获120万元资助 两业者展开试用计划

华侨银行产业管理，以及在市中心经营风华南岸（South Beach Tower）的South Beach Consortium财团两个业者，将对上述两项新技术展开试用计划。

建设局说，新技术有助于建筑环境业者以较低的安装成本，达到显著的节能效益，预计可省下15%到30%的用电量。

华侨银行产业管理可持续发展主管陈昶宪说，长远而言，更换机器等传统节能措施可能不太适用于房地产业，因此绿色建筑创新组合计划有利于推进测试新科技，使减碳发展得以加速。

风华南岸有两个主体大楼，涵盖51万平方英尺的办公楼面、190个公寓单位，以及新加坡南岸JW万豪酒店（JW Marriott Singapore South Beach）。风华南岸总经理陈雪华说：“随着业界不断推进节能和环保，建筑经营者可享有更低的电费，也可享有绿色建筑带来的环保、健康和福祉方面的好处。”

绿色建筑创新组合计划是绿色建筑总蓝图（Green Building Masterplan）的一部分，2014年推出至今已投入约1亿1700万元，资助超过70个业者开发80多个创新科技。

建设局可持续环境发展署高级署长洪建生说，本地2023年最先进的绿色建筑在节能方面比2005年水平改善71%，当局致力在2030年前把这项指标再提升到80%。

为进一步加强建筑环境领域的节能措施，更新后的绿色建筑创新组合2.0计划将着重三方面：空气调节科技、基于数据的智能建筑方案，以及建筑通风科技。建设局即将在7月推出减碳研究和创新挑战，征求业者对上述三方面的构想。