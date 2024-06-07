狮城客游韩国 涂鸦艺术品挨轰

疑狮城客到韩国旅游，却在文化村涂鸦艺术作品，被其他狮城客拍下炮轰。

近期一名本地旅客到韩国釜山旅游，发现在甘川文化村的一件艺术品，竟然遭一名署名来自新加坡的旅客涂鸦，为此感到失望。

甘川文化村号称韩国版圣托里尼，村内的壁画色彩鲜明，小王子雕像等装置形成独有风景，成为众多旅客的打卡景点。

旅客郑先生（45岁，金融顾问）说，他在5月30日跟家人到访甘川文化村，并踏入名为和平之家（The House of Peace）的展示空间。

这个展示厅四面都是布满涂鸦的白墙，只挂着一副展示品，内容是夜空的一轮明月，但有人用黑色马克笔在圆月里署名，并注明造访日期，即今年5月27日，还写下是来自新加坡的一家人。

“最初是我的10岁儿子发现，而且位置非常显眼，当时也有其他旅客也在观赏作品，还议论着为什么要画在展示品上。”

郑先生事后向STOMP投诉，并提供照片。照片显示，艺术品下方有告示以中英韩三种语言提醒旅客“请不要触摸展示品”。

展示厅有告示要求访客不要触碰展示品。（取自STOMP）

“当时我也有点气愤，也觉得对方要不是遭别人恶整，就是真的无知。”

甘川文化村的起源要追溯到韩国战争时期，难民逃到此处开垦山坡，因此和平之家有重大的象征意义，造访者可在小白屋墙上的预留空间留下对和平的愿景，搜集和平的祈福。

根据韩国的文化遗产保护法令，若损坏国家指定的文化遗产，涂鸦者可面对最高三年包含劳改的监禁。若损坏可被移除的文化遗产，则面对最高两年包含劳改的监禁。

完整报道，请翻阅2024年6月7日的《新明日报》。