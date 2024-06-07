建国一代7月获保健储蓄填补 每人数额介于250元至900元

建国一代新加坡公民将在下个月获得今年的保健储蓄填补，总额超过1亿5000万元。这组约30万人的年长者将获得250元至900元的填补额，患有严重潜在疾病者可额外获得50元至200元。

财政部星期五（6月7日）发文告说，建国一代每年可获得250元至900元不等的保健储蓄填补。今年满90岁或更高龄者可获填补900元；85岁至89岁可得700元；80岁至84岁得500元；75岁至79岁得250元。

85岁或以上年长且患重病者 可获额外填补

今年达85岁或更年长且患严重疾病者，可获额外填补50元至200元，帮助他们支付终身健保（MediShield Life）的保费。这些年长者今年总共可得的填补额介于750元至1100元。

卫生部在2020年12月宣布，从2021年起的五年里，为建国一代发放额外保健储蓄填补，以协助他们应付更高的终身健保保费。

保健储蓄填补 足以全额支付90岁或以上建国一代保费

财政部文告说，对于今年满90岁或更高龄的建国一代，保健储蓄填补将足以全额支付他们的终身健保保费；较年轻的建国一代获得的填补则足以支付约三分之二的保费。

保健储蓄可以用于支付终身健保、终身护保、乐龄健保和其他保健储蓄准用的保险计划。这笔储蓄还可用来支付住院、日间手术和部分门诊治疗等医疗费用。

财政部短信 不要求收件人回复或提供资料

建国一代若已下载并设置Singpass应用，将最迟在6月11日通过应用得知可获多少填补额。如果还未设置Singpass应用，但6月9日前已向Singpass登记手机号码，最迟会在6月11日收到SMS的短信通知。其余年长者则最迟会在6月底收到书面通知。

为了防范诈骗，财政部发给建国一代的短信只会通知当事人可获得的填补额等信息，而不会要求收件人回复或提供任何资料。当局也不会通过WhatsApp等通讯应用，发出有关建国一代配套的信息。

有关建国一代配套的详情，可查阅go.gov.sg/pgpackage。

若有疑问，可拨电查询，热线是1800-2222888。