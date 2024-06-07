刹车失控女友重摔遭卡车碾死 骑士罚5000元吊照八年

前方车道被卡车阻挡，电单车男骑士来不及闪避，紧急刹车而失去平衡摔落，导致他与后座女友往右重摔，女友被驶过的自卸卡车碾过，当场死亡。

马来西亚籍被告凯努（Muhammad Keanu Rifqi Aqiluddin，21岁）星期四（6月6日）在庭上承认一项抵触公路交通法令的罪名，被判罚款5000元和吊销各级驾照八年。

这起致命车祸发生在2023年2月16日傍晚6时38分，地点是朝往双溪加株通道的蔡厝港大道一带。死者是诺蕾拉（Tengku Norlela Binte Tengku Sulaiman，19岁）。

案情显示，被告正在三条车道的最左边车道行驶，但因车道前方停着一辆卡车，被告决定切换到右旁车道。当时右旁车道有一辆正在行驶中的自卸卡车。

不过，被告闪避不及，他紧急刹车却失控打滑，电单车连人一同向右侧倒下。

根据庭上播放的行车记录器画面，诺蕾拉跌落在自卸卡车的行径上，头部遭自卸卡车的左后轮碾过。

救护人员到场时，摘下诺蕾拉的安全帽，发现她的头部有一个开放性伤口。诺蕾拉当时已没有生命迹象，救护人员傍晚6时55分宣告她死亡。根据验尸报告，她的死因是头部和胸部蒙伤。

庭上透露，由于电单车已损毁，当局无法判定电单车是否因零件问题，造成机械故障而导致这起意外。

控方指出，被告没有及时减速，造成他紧急刹车而失控，导致女友死亡。他在这起事故后也因两次超速驾驶罚款销案，因此促请法官判被告罚款至少5000元和吊销各级驾照八年。

被告的律师代求情时则称，被告年龄幼小，也是家中的经济支柱，恳求法官轻判。