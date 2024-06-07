不满室友姐夫用手指触碰头 越南男子被无礼举动激怒砍人

不满室友的姐夫用手指触碰自己的头并作出无礼举动，酒醉越南汉怒火中烧，拿起菜刀砍向对方，导致对方头部蒙受撕裂伤，鲜血喷涌而出。

越南籍被告潘越俊（Phan Viet Tuan，36岁）星期五（6月7日）在国家法院承认一项蓄意伤人罪，被判坐牢八个月又两周。

这起砍人事故发生在2024年3月3日晚上10时后，地点是后港8道第501座组屋的一个单位外。

根据案情，事发当天傍晚7时，被告室友的姐夫拿一些物品来，室友收下后，请姐夫共进晚餐。室友当时也邀请另一名朋友，加上被告和他的两名朋友，六人一同在单位内吃晚餐。在用餐过程中，六人也饮用啤酒，结果个个都喝醉。

室友姐夫上完厕所出来 用手指触碰被告的头

当晚10时后，室友的姐夫上完厕所出来，用手指触碰了被告的头，并做出无礼的举动。被告立即起身，指示室友的姐夫坐下，自己则到厨房拿出18公分的菜刀。

室友觉得不妙，料到被告会攻击姐夫，便将姐夫推出单位外，来到了楼层的电梯处。这时手握菜刀的被告走出单位，看到室友的姐夫便冲向对方。

两名朋友立即阻拦被告，但他还是猛挥菜刀，砍向室友姐夫的头，把他砍到鲜血喷涌。

根据医疗报告，室友姐夫到医院求医时满身是血，头部有一道五公分长的撕裂伤，左肩也有一道一公分长的撕裂伤，须要缝合。室友的姐夫拿了两天的病假。

控方指出，尽管已被友人阻拦，被告还是坚持要攻击受害者，并且也攻击对方脆弱的部位，因此要求法官判被告坐牢九个月至10个月。

身穿黑色上衣的被告星期五在两名亲友的陪同下出庭，没有代表律师。他通过通译员求情时则说，他知道自己犯错，恳求法官轻判。