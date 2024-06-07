带枪失踪辅警患适应障碍 控方要求不准保释

机场辅警值班后没归还配枪，还带着手枪和子弹闹失踪，这起案件星期五（6月7日）再度过堂，控方以他患上适应障碍症（adjustment disorder）而且罪行严重，要求法庭不准被告保释。

27岁的被告王俊豪（译音）面对一项非法持有武器的控状，指他在今年5月9日晚上8时左右至5月10日凌晨零时20分左右，在武吉士维多利亚街的Bugis+购物中心内手持配枪。配枪当时已装满五发子弹。

王俊豪5月11日被控上庭后，被令还押樟宜医疗中心，接受医疗检查。案件在5月31日过堂时，控方要求继续还押被告以协助调查。

此案星期五在国家法院再度过堂，身穿红色上衣、胸前挂着一副眼镜的王俊豪通过视讯出庭。

控方指出还需要四周时间完成调查，但无须继续还押被告；不过，由于被告犯下的罪行严重，外加他患上适应障碍症，为避免他对自己或他人造成伤害，因此要求法官不让被告保释。

反对控方申请 律师：医生证明被告犯罪风险较低

被告的代表律师反对控方的申请，指出被告至今已被还押约四周。律师说，医生也已证明被告的犯罪风险较低，因此要求法官批准被告保释在外。

法官最后将案件定在6月12日处理保释申请，案件则在7月5日再过堂。

新加坡警察部队早前召开记者会，称警方在5月9日晚上9时50分接到策安保安机构（Certis Cisco）的通知，指在樟宜机场值班的一名27岁辅警，在执勤后没有归还分配给他的左轮手枪、子弹和警棍。

这名新加坡籍警曹当天的执勤时间是上午7时45分至晚上7时45分。值勤结束后，他本应在晚上8时30分归还配备的武器，但他换掉辅警制服后，未经允许擅自带配枪、子弹和警棍离开了公司。策安保安机构的武器管理系统在8时35分发出警告，管理层随后报警。

通过调阅警方电眼和电眼画面，警方在两个半小时内找到王俊豪，他就在武吉士维多利亚街的一个购物中心内。警方随即派员将他逮捕，并找回所有武器。初步调查显示，王俊豪持枪期间并没有开枪，也没有任何公众受伤。

警方指出，此次追踪行动出动了刑事侦查局、警察情报局、中央警署、勿洛警署、机场警局和特别行动指挥处的超过100名警员。

策安保安机构发言人早前向《联合早报》指出，这名辅警已被停职，策安将会全力配合调查。