社工实务研究会聚焦探讨 弱势群体的社会包容性

进一步帮助和支持性工作者转行，寻找有意义的人生目标，单靠一个社会服务机构或组织的力量是不够的，而是需要社会更加了解这个群体，包括设法理解他们最初为什么会选择性工作谋生等。

非盈利组织Project X从去年10月开展新项目，支持那些有意走出性工作领域，尝试从事其他工作的的人。Project X社工卓庆琳（31岁）受访时透露，这个项目现已有17名性工作者加入，他们正处于过度到新工作的阶段，包括转行当兼职花艺师、全职接待员等，还有一些人正在考取O水准。

为了提高社会对这个群体的了解，卓庆琳星期五（6月7日）代表组织出席新加坡国立大学文学暨社会科学院社会工作学系的第三届社会工作实务研究会，并在小组讨论的项目上，与其他社会服务领域的参与者进行交流和讨论。

社会工作实务研究会由李俊源夫人社会工作研究基金赞助，今年聚焦弱势群体的社会包容性，吸引约250名来自社会服务领域、非盈利机构、政府部门、学术机构的代表参加。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆以主宾身份出席活动致辞时说，实务研究能够帮助社会工作者制定有效的干预措施。

他提出三个建议，探讨如何能够更好地将研究和社会工作结合，包括建立跨机构和跨领域的合作，共同制定和分享社会问题的研究；持续评估现有项目，以及发展能力和技能来进行和运用研究。

参与活动的国大文学暨社会科学院社会工作学系兼职讲师、中南社区家庭服务中心社工曾显皆（37岁）说：“我们在活动上分享了如何让社会服务受益群体，也参与到社会工作教育当中，因为他们不单是受益者，也能够参与贡献知识和解决方案等，并在过程中提升自己。”