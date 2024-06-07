涉30亿洗钱案四人 与被告王德海是亲戚

30亿元洗钱案被告王德海与其他涉案的四人皆有亲戚关系，他在2012年加入非法线上赌博团伙后，还招苏文强加入，其他人也陆续加入这笔非法生意。

王德海（35岁，塞浦路斯籍）星期五（6月7日）在国家法院认罪后，被判监16个月，是本案至今刑期最长的被告。

庭上揭露，王德海与王火强（29岁，柬埔寨籍）和苏文强（32岁，柬埔寨籍）是堂或表兄弟，而王德海是苏永灿（33岁，柬埔寨籍）的姐夫，苏剑锋（36岁，瓦努阿图籍）则是苏永灿的大姨夫。

上述五人皆涉及菲律宾的非法线上赌博生意，这笔生意以中国赌客为主。王德海在2012年加入团伙，并在同年招苏文强一同加入；苏剑锋则在2013年加入。

控方也在判刑陈词中指出，王德海在非法线上赌博团伙中扮演重要角色，就算不再参与运营后，仍继续取得部分利润分成。王德海还以现金的方式把赃款带入新加坡，并购买房产。

据早前报道，苏永灿和王火强在我国警方2023年8月15日采取执法行动前离境，警方因此通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。

本案至今已有九人被治罪。苏文强和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，于5月6日被驱逐至柬埔寨；被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁），服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁）皆被判监15个月。苏剑锋的案件展至6月10日下判。