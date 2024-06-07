30亿洗钱案第九个被治罪 王德海判监16月刑期最长

在非法线上赌博生意中从领月薪职员，一路晋升到可领利润分成的掮客，数年内赚取超过1638万元，30亿元洗钱案被告王德海被判坐牢16个月。他是此案第九个被判刑者，刑期是众人中最长的。

塞浦路斯籍的王德海（35岁）共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和四项抵触雇佣外来人力法令的控状。他星期五（6月7日）在国家法院对其中一项认罪，余项由法官下判时纳入考量。

国家法院法官莎米拉诗里巴蒂下判时说，王德海认罪的洗钱控状涉及230万元，加上纳入考量的其他控状，他所涉及的洗钱数额高达约2500万元。

法官也说，此案涉及跨国因素，且被告在调查过程中三番四次改变说辞，根本不是辩方律师所说的那般“配合调查”。他的罪行影响了新加坡作为国际金融枢纽的声誉，因此刑罚必须能起到阻吓作用。

约4926万元资产被充公

警方共起获王德海和他的妻子苏彩凰名下总值约5400万元的资产，包括现金、位于巴德申山的房地产、轿车、加密货币和奢侈品等；其中约九成，即4926万余元的资产在案子下判后被充公。

案情显示，王德海自2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，从领月薪的客服人员做起，2014年升为掮客，可获得3%的利润分成；2016年，他的总收入达到8000万人民币（约1500万新元）；2022年，他退出这盘生意，得到一笔800万港币（约138万新元） 的酬劳。

王德海为了让孩子在新加坡求学，2018年与家人移居本地。

警方在2023年8月15日逮捕王德海时，从行李箱搜出229万9950元的现金。调查揭露，王德海把非法线上赌博所得转移到本地，因此有理由相信，警方搜出的钱全额间接与赃款有关。

王德海也无法合理解释这笔钱的来源，且在调查过程中说辞反复不一，起初称行李箱是妻子的，但在警员要求他妻子打开箱子时，他才承认那是他的。

在录口供时，他又称钱是他出售加密货币所得，或来自被通缉的苏永灿，或赌博所赢；后来又改称，这笔钱全是苏永灿售卖加密货币后借给他的。

控方指出，其他被告苏海金、陈清远、王水明、张瑞金和林宝英涉及的洗钱数额介于100万元至130万元，王德海涉款230万元，刑罚应重于前五人，因此要求法官判他坐牢16至17个月。

律师称被告被捕前五年过“平淡生活” 法官不同意

王德海的代表律师求情时说，他移居新加坡是想与家人在此建立家园，且已不再参与非法线上赌博生意，被捕前的五年间过着平淡生活。他出狱后，与家人都会被驱逐而失去在这里的家园。

不过法官认为，王德海与两人串谋一再在申请准证时做虚假申报，这些年在本地的生活都建立在不断欺骗当局的基础上，“生活平淡”的说法不成立。他一家人的命运也是他藐视法律所致。

法官也不认同辩方律师指王德海被起获资产较少，应只判13个月。法官说，判决应专注于被告面对的控状和事实，相较于被起获资产，法官更应考虑被告的洗钱控状所涉及的数额。

基于上述原因，法官认为，16个月监禁是恰当的刑罚。（部分人名译音）