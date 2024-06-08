职业健康也须定期做“体检” 可保就业前路更宽广

如今职场变化迅速，很难再靠一技走天涯，或冀望一份工作可安稳做到退休。雇员若希望在职场路上走得顺，就得像注重身体健康一样注重就业健康，也得在这方面定期做“体检”。这样才可能保持就业能力、把握得住新机遇更上一层楼，即使遇到挫折，也可更快重新站起来。

医科出身的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，曾在多个场合强调“职业健康”（Career Health）的重要性；可是，对于这个关乎职业生涯规划的重要概念，许多人仍不甚了解或者不够重视。

《联合早报》记者就“职业健康”这个课题，向劳动力发展局、职业导师及学者了解了它的重要性，以及企业和雇员在这方面应该怎么做。

劳发局发言人在答复询问时指出，职业健康涵盖三大方面。首先，了解劳动市场动向，并想办法捉住机遇；其次，积极主动采取行动，实现职业目标并保持就业韧力；第三，确保遭受挫折后可重新振作。

拥有12年专业经验的劳发局高级职业导师陈国威说，职业健康良好对于实现优质就业和长期职业发展非常重要。这意味着，上班族应了解自己和设下职业目标，并积极行动以掌握所须技能、经验和其他要求，为求取更好的职业前景做好准备。

陈国威受访时说，劳发局有许多资源可支援求职者和在职者，从通过数据分析、为求职者提供个人化技能提升与职业建议的职业搜寻（CareersFinder），到传授写个人履历和面试技巧、建立人脉扩大联络网，再到为在职者提供的职业辅导计划。这种种资源可满足处于不同职涯阶段者的需求。

职业搜寻功能 截至3月已逾2万4000人使用

其中，截至今年3月，职业搜寻这个在职业前程配对网站（MyCareersFuture）上的新功能，已有超过2万4000人使用，反应不俗。

劳发局发言人说，职业健康也同雇主相关。雇主如果重视员工职业健康，就能更好地吸引和留住人才，也能借助劳动团队，在复杂和充满变数的经济环境中，快速抓住新机遇。

美国半导体企业美光科技在本地聘有约9000名员工。公司的人才策略、技术与招募副总裁沈芝慧说，公司重视人才培训。（美光科技提供）

在本地聘有约9000名员工的美国半导体公司美光科技（Micron Technology），就非常重视人才培训。

这家跨国企业的人才策略、技术与招募副总裁沈芝慧透露，他们通过70:20:10的培训模式释放员工的潜能，即七成知识积累靠在职经验，边做边学，两成通过他人辅导和反馈来取得提升，最后一成借助正式的培训课程。

美光科技内部有一个名为“美光大学”的线上学习平台，通过与培训伙伴合作，为公司人员提供履行职责所需的各类培训。

专家建议：不幸被裁应对亲友坦承 专注寻找新工作

然而，不是每个雇员都会遇到好雇主，而且当经济不景气时，一些人无可避免地可能失业。

新加坡理工大学终身教育与培训部主任颜成龙提醒，雇员须掌握行业变化趋势及确保自身技能与时俱进。（新工大提供）

新加坡理工大学终身教育与培训部主任颜成龙说，雇员在职涯中经历冲击的情况越来越普遍，且发生的速度往往很快，让人措手不及。

他提醒，雇员须掌握行业变化趋势及确保自身技能与时俱进。“职业健康状况良好和拥抱终身学习的人，无疑会比没有职业规划的人有优势。”

对于不幸遇上裁员者，陈国威建议，应该对亲友坦承，并将焦点放在寻找新工作。

两位学者及职业导师都说，失业者可通过更新职场社交平台LinkedIn的个人档案、善用人脉网络等方式，寻找新东家。

颜成龙说，到高等教育学府进修也是选项之一，好处是可带着新掌握的知识和技能重返职场。

他指出，我国政府有各种协助雇员特别是较低收入者的措施，目前的挑战是要如何加强就业生态系统的内部联系，例如可招聘顾问发挥重要作用，他们可接触到要聘雇的公司，同时可为失业者引介。

不过他强调，最终每个人还是得对自己负责，即须确保本身的职业健康。“成为自己职业生涯的首席执行官，通过规划来探索新机遇。”

居安思危 白领参与职业辅导计划找前程

陈威伦（36岁）四年前开始在一家美国软件服务公司担任防诈交易顾问。今年初得知所属部门会被其他公司收购后，他开始思考自己未来的去向。

就在那个时候，他3月间接获劳动力发展局电邮，通知有一项为在职者量身定制职业发展规划的新计划，他马上报名参加。至今，他已经完成了与职业导师面对面咨询的三个环节。

这项名为“北极星”（Polaris）的职业辅导计划，旨在帮助在职者规划和提升职业发展，包括在新兴行业中探寻机会。新计划推出不久便已满额，截至5月底，近八成的报名者已完成咨询环节。

陈威伦告诉记者，与劳发局高级职业导师陈国威的面谈和技能分析对他大有裨益，让他更了解自己的长处和短板，对未来的职业发展路径也有更清晰的概念。

“我是抱着学习的态度踏出第一步，真的长知识和大开眼界。导师分享了很多，如今我也有了大概方向。职场讲求天时地利人和，接下来若有适当机会出现，就会去争取。”

重视自我提升的陈威伦早在几年前已用完技能创前程培训补助，他接下来准备继续学习新知识，包括备受欢迎的编程语言Python。

至于当局还可以在哪些方面支援上班族，陈威伦说，目前精深技能发展局的技能创前程进阶计划，是让40岁以上的公民获得4000元的额外培训补助，他希望当局将这个年龄门槛下调至35岁。

他说，尽管每个公民在年满25岁时可获得一笔培训补助，但要到40岁领取数额较大的额外培训补助须等上15年。“在这15年的时间里，技术和产业可能发生很大的变化。降低年龄门槛将有助于更有效地应对市场变化。”

他也希望，政府能为继续深造或接受技能培训的人提供更多补贴或税务优惠，特别是在高需求领域。

就业者如果有意参与下一轮北极星计划，可到相关网页登记，表达意愿。