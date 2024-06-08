调查：过半国人认为黄总理接任后会带来些许变化

有58%的公众认为黄循财接任总理之后，新加坡会有些许变化；认为情况会大幅度改变的人则有18%。另一方面，有13%的人觉得一切依旧，不会有任何改变。

上述的数据来自本地咨询公司黑箱研究（Blackbox Research）的最新调查报告。调查于5月20日至28日进行，也就是黄循财出任总理数天后开展，对象是1500名18岁或以上的新加坡公民和永久居民。

这项调查发现，76%的受访者认为黄循财的表现好。这个百分比相较于他接任总理之前的数据，没有明显变化。

值得注意的是，就黑箱研究列出的近期十大新闻话题中，有最多人对黄总理接任的新闻感兴趣，占比是68%。排第二和第三的新闻，分别是劳资政灵活工作安排要求指导原则，以及东南亚热浪。

对于有近六成的人认为新加坡会有些许变化，一直留意本地政治动态的新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文表示意外。

他接受《联合早报》采访时说，调查结果显示民众不认为领导班子世代更替，会导致新加坡出现明显变化。受访者可能认为黄总理同样来自人民行动党体系，行动党的执政方式已经根深蒂固，因此他的作风不会同前任总理有太大区别。

“这些人或许认为，改变主要会由外在因素驱使，比如全国大选的得票率不理想，而不是由行动党政府或领导班子从内部推动。”

陈庆文指出，不同人对黄总理的领导方式和他的团队有不同期望，黄总理的挑战在于如何让不同群体的期望取得一致。“毕竟行动党政府必须占据宽广的中间地带，而不能只是迎合部分群体。”

分析：人们期待变化 也重视稳定性

前官委议员楚其菲（Zulkifli Baharudin）说，有了新总理，人们自然期望出现变化。大家都看得出前两任总理吴作栋和李显龙的性格和行事作风并不一样，也就会觉得黄循财也会展现出他异于李显龙的一面。

“人们期待改变，未必是因为行动党长久以来的方向有误，而是他们要看见一个真正的领导人来塑造国家社会，一个能够把自己的想法和方向注入执政方式的领导人。”

楚其菲认为，如果有变化，也会是逐步的，而不是突然有180度转变。“执政的还是同一个政党。人们在期待改变的同时，也重视稳定性。”

黑箱研究展开的这项民意调查，还让受访者选出最适合的词汇来形容他们对总理交接的看法。最多人选择了“兴奋”（excited），占四分之一；其次为占21%的“放心”（reassured），以及占20%的“处之泰然”（relaxed）。

年轻受访者“兴奋” 较年长者“放心”

如果按年龄来区分，年轻受访者多选择“兴奋”这个形容词，而较年长者则多选择“放心”。例如，超过70岁的受访者当中，有57%的人对黄总理接任表示放心。

此外，有84%的受访者认为新加坡的前进方向正确，也有81%的人满意新加坡的现状。相对于上一轮于今年2月的调查，这两个数字分别上升了七个和7.5个百分点。