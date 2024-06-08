勒索软件Akira猖獗 当局吁业界提高警惕受害者别付赎金

本地发生数起涉及勒索软件Akira的事件，多个部门联合发布公告，提醒业界提高警惕，并呼吁若受到勒索，不要支付赎金。

新加坡网络安全局、新加坡警察部队和个人资料保护委员会星期五（6月7日）发布联合文告，透露接到数家机构通报受到Akira勒索软件影响，提醒业界提高警惕。

当局建议受到网络犯罪团伙勒索的企业和组织，应立即向有关部门报告，并避免支付赎金。“支付赎金并不能保证数据会恢复，也不能保证勒索者不会公开数据，且勒索者可能会将你视为软目标、在未来再次发动攻击。”

当局也提醒，支付赎金可能鼓励勒索者继续进行犯罪活动，导致更多人受害。

本地律师事务所4月曾遭Akira袭击

据此前媒体报道，本地律师事务所旭龄及穆（Shook Lin & Bok）在今年4月间就遭到了Akira勒索软件袭击。

根据文告，Akira勒索软件团体去年3月出现，通过为其他网络犯罪组织提供勒索软件和基础设施，换取受害者支付的一定比率赎金。他们的攻击目标包括世界各地的企业和机构，受害者来自教育、金融、制造和医疗等行业。

使用Akira勒索软件的犯罪团伙，通常会通过多种手段入侵受害者的网络，如通过未设置多因素身份验证的VPN、远程桌面控制软件，或诱导受害者下载恶意软件等，以获得登入信息。

在入侵网络后，这些犯罪团伙会创建新的用户账号，盗取受害者网络中的数据，再通过特殊手段将信息加密并锁定原本的数据，防止受害者自行恢复数据。

之后，犯罪团伙会通过特定的匿名网站联系受害者提出勒索，并要求受害者以比特币的形式、直接将赎金转入他们指定的加密货币钱包。

当局建议企业机构定期监控风险

为降低被攻击风险和可能造成的损失，当局建议企业和机构采取一系列网络安全措施，并定期监控风险。当局建议采取的措施包括使用更强的密码和多因素身份验证、使用杀毒软件、定期更新软件和补丁、审查开放端口设置、实施网络隔离或分割等。

当局也建议企业和机构仅保留必要的数据，并定期备份，包括创建多份储存在不同媒介的备份。

此外，企业和机构应制定事故响应方案和业务连续计划，以便万一发生网络攻击时，能最大限度减少对业务运营的影响。当局也建议定期为员工开展网络安全意识培训，提醒他们警惕网络钓鱼和其他形式的社交工程（social engineering）手段，以降低网络入侵风险。