移民局破获假结婚团伙 新越两国13人落网被控

移民与关卡局侦破六年来规模最大的假结婚团伙，逮捕七名新加坡籍男子和六名越南籍女子。

移民与关卡局星期五（6月7日）发文告说，经过缜密的调查后，当局于星期三（5日）同时在全岛多个公共场所和私人住宅展开行动，目标是一个涉及“权宜婚姻”（marriage of convenience，俗称“假结婚”）的团伙。当局在行动中逮捕了13人，包括六名越南籍女性和七名新加坡籍男性，年龄介于22岁至32岁。

所有嫌犯在星期四（6日）被控上法庭，案展6月13日再度过堂。

根据法庭文件，六名越南女被告介于28岁至32岁，六名新加坡男被告则是23岁至32岁。

越南女支付2万元费用 “新人”在高档酒店办“婚礼”

这些女子向犯罪团伙支付高达2万多新元的费用，换取同新加坡籍男子假结婚，以便取得新加坡的居留权，“新郎”则可获得一笔报酬。为了以假乱真，这些“新人”还被安排在滨海湾金沙和圣淘沙的各酒店宴会厅举行“婚礼”。

被控的新加坡籍“新郎”当中，陈顺康（27岁）收了越南女子许佳潘（30岁）的1万2800元和一个叫“杰森”的身份不明者的1000元；林建强 （32岁）收取了阮氏秋江（32岁）的1万8000元；张俊伟 （23岁）收取了裴氏香（35岁）的1万3000元；张伟杰 （27岁）也通过“杰森”，收到陈玉凤娇（31岁）的现金酬劳，金额不详。

另一名新加坡“新郎”颜峻伟 （25岁）收到了8000元酬劳，但他的“新娘”吴氏清 （28岁）支付了2万3000元；郭子豪 （32岁）收了阮氏翠妍（30岁）和“杰森”的现金酬劳，金额不详。

不过，在此次的被控名单中，没有裴氏香的名字。被控的第六名越南籍女子是阮氏明芳 （32岁），但未有法庭控状披露她和其他嫌犯的关系以及被控详情。

第七个被控的新加坡男子是为假结婚“牵红线”的洪坤腾（26岁），他在去年1月和今年2月为颜峻伟和张俊伟安排假结婚。他也被指为另一名新加坡男子林明扬（24岁）和越南籍女子王氏梅芳（27岁）安排假结婚，这个案子还在调查。

其中一些被告的控状也包括申请探访准证时做虚假申报。权宜婚姻一旦罪成，可被罚款1万元，监禁不超过10年，或两者兼施。

促成七对“婚姻” 2018年假结婚案主谋判监24个月

本地上一次侦破大型假结婚案是在2018年，涉及17人。案件主谋在2014年12月至2017年3月间，为七对本地男子和越南籍女子安排权宜婚姻。他每谈成一桩“婚事”，就可赚取6000元至1万6000元，“新郎”们则可获得800元至4500元的酬劳。

上一回，其中一对假夫妻在2017年被人举报后，移民与关卡局一举捣毁了假结婚团伙，主谋最终被判坐牢24个月，罚款4万2000元，是当时这类罪名被判处的最高刑罚。

根据移民局数据，2023年有八人涉及假结婚而被逮捕，2022年则有九人。移民局强调，当局严正看待企图通过假结婚来获取移民便利的行为，并将对包括中间人在内的违法者采取行动。公众若发现任何假结婚或其他非法入境情况，可通过移民局网站举报。（人名译音）