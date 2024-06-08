调查：逾半国人希望总理专注处理生活费课题　

如果现在就举行全国大选，人们最希望黄循财总理专注处理生活费问题。

本地咨询公司黑箱研究于5月展开的调查发现，有52%的受访者最希望黄总理着重处理生活费课题。接下来的四项受重视课题，按排名顺序为降低通货膨胀（23%）、国家经济（17%）、工作与就业机会（17%），以及住房负担能力（16%）。

个人最关注的课题也都是民生课题，基本上同他们最希望黄总理处理的课题吻合。排在首位的同样是生活费，有52%的人挑选；虽然选择生活费的比率下降了，但仍然排在榜首。在去年9月和今年2月展开的前两轮调查中，分别有59%和58%的受访者说生活费是他们最关心的课题。

接下来最多人关心的分别是工资（16%）、工作与就业机会（15%）和住房负担能力（14%）。同前两轮调查结果相比，三者百分比各有稍微的升跌，但一直牢牢占据第二至第四位。

受访者可挑选的其他课题包括消费税、贫富差距、公共交通、环境与永续性、国防与国家安全、移民、道德标准、网络安全与诈骗案，以及罪案等。

24岁的学生郭康宏接受《联合早报》采访时说，年轻人普遍担心就业问题，他认为调查结果反映许多人的想法。他在大学主修金融，会担心自己毕业后的就业前景，希望政府能采取措施制造就业机会，让年轻人更安心。

公众还不太了解黄总理

人们有多了解黄总理的领导特质，也是调查的课题之一。表示清楚知道黄总理是哪种领导人的受访者有12%，认为大概知道的稍微超过四成。三分之一的人回答“不是很清楚”，表示不了解的则有11%。

黄总理在冠病疫情期间联合领导跨部门工作小组，带领新加坡走出疫情，让他成为众人的焦点。但这或不足以让人们对他有充分了解。

前官委议员楚其菲（Zulkifli Baharudin）就指出，前两任总理吴作栋和李显龙都是很早就被锁定为接班人，担任副总理的时间比黄循财来得长，期间也获委以重任。

反观黄循财担任副总理只有约两年，人们没有足够时间更好地了解他。“人们在冠病期间看见了他的能力和处事手腕，但不一定看见他的政治思维。”

他也说：“在来届全国大选中，黄总理会公布人民行动党的竞选宣言，而竞选宣言在一定程度上会反映他的想法。人们到时会对他有更深的了解。”

在新加坡政策研究所首席研究员孙婉婷博士看来，调查结果相当程度反映了人们的谨慎态度，没马上对黄总理是何种领导人，及会否支持他的政治作风下定论。

黄总理活跃于各个社交媒体平台，积极分享工作和生活点滴，但这未必足以让人们对他有全面了解。

孙婉婷分析，就一般情况而言，社交媒体平台或能让人们了解政治人物的风格及性格，但对于他会如何处理挑战及危机，所能发出的信息有限。

“人们在评估领导人时会从多方面搜集信息来进行分析，像是领导人在社区同人民的交流，以及在国庆群众大会的发言等。此外，新加坡政治人物惯以行动代替言辞，因此假以时日，人们就能判断黄总理是怎样的一位领导人。”