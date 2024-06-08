树仁小学淡滨尼22街旧址拟建住宅

树仁小学位于淡滨尼22街的原址拟建住宅。受访分析师预测，这里可建至少270个组屋单位。

市区重建局星期五（6月7日）在网站发布通告，拟将淡滨尼22街一幅地段的用途，由教育机构改为住宅。这幅地段的面积约1万8238平方米，约相当于三个足球场，总容积率是2.1。

附近将建乐龄护理及托儿等社区设施

除了发展住宅，当局也计划在附近建造公共设施，以服务现有和未来迁入的居民。这些设施旨在满足社区需求，例如乐龄活动中心、乐龄护理中心和托儿所等。

树仁小学（Angsana Primary School）是在2015年，由拥有81年历史的侨南小学和有64年历史的励福小学合并而成，之后在2022年从淡滨尼22街迁至淡滨尼61街。

ERA产业主要执行官林东荣接受《联合早报》采访时说：“这幅地段能够建约270个组屋单位。虽然容积率达2.1，可建最高24层楼，但是附近的建筑都只有10至12层楼高，因此新组屋也应该在12层左右。”

距地铁站一公里 无巴刹也不近市镇中心

淡滨尼现有的三个地铁站，即淡滨尼站、淡滨尼东站和淡滨尼西站，都与这个地段有一段距离，最近的淡滨尼站也要约一公里，再加上不靠近购物中心、市镇中心和巴刹等设施，林东荣认为，若建组屋，应该属于标准（Standard），而非优选（Plus）或黄金（Prime）地段组屋。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德同样觉得，由于这地段周围都是组屋，较有可能兴建组屋。至于单位数量，他的估计是介于350至450个单位。

淡滨尼是成熟组屋区，也是东部的主要市镇，两人都认为，公众对这一区的组屋仍有很高需求。

李思德说，淡滨尼22街上一次有新组屋落成是在2010年，至今已超过10年，加上附近可能会有活跃乐龄中心，相信需求会非常强劲。

林东荣则说，作为区域中心，且邻近樟宜机场和樟宜商业园等就业枢纽，淡滨尼组屋会持续保有高需求。尤其淡滨尼设施齐全，区内交通连接也便利。