本地药企引入新型中医药调配设备 防止药物交叉污染

本地中药企业从中国引进新型中药配方颗粒调配机，既确保药物安全，又能有效缩短配药等候时间。

不愿再拘泥于经销商角色的庆丰私人有限公司，于2014年设立制药分支，制造的中药品种从十多种逐渐增至近200种，并将本土产品出口到多个国家和地区。

据庆丰制药有限公司董事经理吴启彤介绍，目前公司生产的药品以颗粒为主，它们由中药配方所需药材炮制后经提取浓缩而成。

吴启彤指出，颗粒制剂在市场上日益普及，因为它能迅速溶于温水，取得最接近汤剂的疗效。“在家煎药不但花时间，还要注意火侯，避免煎糊；煎药程序繁琐，有先煎后下的要求，不容易掌握。”

他提到，公司于2022年起从中国引进四台中药配方颗粒调配机，并与中华医院合作，将其配备在中华医院大巴窑总院和义顺分院，为中医患者配药。

这种全自动化调配设备能根据医生开具的处方，快速、精准且均匀地配药，并将每名患者的配药时间，从七分钟缩短至三分钟；同时配药所需的人力也能减少一半。

全自动化的配方颗粒调配机通过RFID射频识别技术，将装在统一规格药罐里的颗粒制剂有序地按照医师的处方配比进行装袋，整个过程操作简单、卫生快捷。（蔡家增摄）

凸显疗效提高效率 获得年轻一代信任

吴启彤说，这种设备能够让中药颗粒直接落入袋中，确保药物不接触任何表面，避免交叉污染，提升药物的安全性。

“如果能充分采用新科技成果，精准凸显中医药疗效、提高效率，我们就更能获得年轻一代的信任，这是中医继续发展的关键。”