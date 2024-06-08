本地药企引入新型中医药调配设备 防止药物交叉污染

本地中药企业从中国引进新型中药配方颗粒调配机，既确保药物安全，又能有效缩短配药等候时间。
不愿再拘泥于经销商角色的庆丰私人有限公司，于2014年设立制药分支，制造的中药品种从十多种逐渐增至近200种，并将本土产品出口到多个国家和地区。
据庆丰制药有限公司董事经理吴启彤介绍，目前公司生产的药品以颗粒为主，它们由中药配方所需药材炮制后经提取浓缩而成。
吴启彤指出，颗粒制剂在市场上日益普及，因为它能迅速溶于温水，取得最接近汤剂的疗效。“在家煎药不但花时间，还要注意火侯，避免煎糊；煎药程序繁琐，有先煎后下的要求，不容易掌握。”
他提到，公司于2022年起从中国引进四台中药配方颗粒调配机，并与中华医院合作，将其配备在中华医院大巴窑总院和义顺分院，为中医患者配药。
这种全自动化调配设备能根据医生开具的处方，快速、精准且均匀地配药，并将每名患者的配药时间，从七分钟缩短至三分钟；同时配药所需的人力也能减少一半。
凸显疗效提高效率 获得年轻一代信任
吴启彤说，这种设备能够让中药颗粒直接落入袋中，确保药物不接触任何表面，避免交叉污染，提升药物的安全性。
“如果能充分采用新科技成果，精准凸显中医药疗效、提高效率，我们就更能获得年轻一代的信任，这是中医继续发展的关键。”