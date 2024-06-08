货物摆出“黄格” 兀兰多名店家接传票

公众申诉，兀兰邻里商圈有不少店家将货物摆出“黄格”，阻碍走道，担心安全隐患。据了解，市镇理事会4月份检查时已发出八张违规通知和四张传票。

有公众向《新明日报》申诉，位于兀兰31街第303座至306座组屋楼下的邻里圈，有不少店家将货物摆出“黄格”外，阻碍走道，若发生火患也会影响逃生路线。

不愿透露姓名的居民指出，有些店家将“黄格子”出租，而租户摆货时却超出了范围。她曾于4月27日向有关当局反馈，但发现问题依旧。

“我在附近住了超过30年，每次周末都会来逛逛。情况一直存在，甚至越来越严重，货物远远超出了黄格的范围，而且还不只一两家店。”

她受访时说，疫情时期，到邻里商店购买食材的居民较少，影响不算严重。疫情后，邻里商店生意逐渐恢复，人潮越来越多，走道也变得越来越狭窄。

市镇会：定期检查请商家配合

她也表示，市镇会曾回复说，收到公众反馈之前，已安排执法人员前去检查。另外，市镇会也表示，将会继续叫店家遵守安全措施，同时采取执法行动，来解决公众的担忧。据悉，今年4月，执法人员已共发出八张违规通知和四张传票。

马西岭—油池市镇理事会回复《新明日报》时则表示，市镇理事会人员一直在进行定期检查，并向邻里商店提供关于潜在障碍情况的指导。“我们也请店家配合，尽量减少给居民带来的不便。”

完整报道，请翻阅2024年6月8日的《新明日报》。