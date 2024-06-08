中区社理会与四川豆花饭庄第13年合作 为居民分发礼包粽子共庆端午　

配合中区社区发展理事会的“佳节欢乐”计划，哥本峇鲁区第244和245座组屋的300名居民，获得由义工精心准备的礼包和粽子，感染端午节的节庆氛围。

此次端午节的礼包分派活动由中区社理会与四川豆花饭庄联手筹办。除了中区社理会市长潘丽萍之外，哥本峇鲁区基层组织顾问、哥本峇鲁区议员郭献川、四川豆花饭庄餐饮总监陆友萍、四川豆花饭庄员工，以及居民委员会的基层领袖和义工们，都积极参与，给居民带来欢乐。

“佳节欢乐”计划是由中区社理会所创办的52项活动项目之一，旨在由不同企业携手让弱势群体庆祝佳节。今年这项活动标志着社理会与四川豆花饭庄携手行善，跨入第13个年头。

潘丽萍致辞时，鼓励受惠的居民日后也需要以诚意和时间，积极回馈社会。

饭庄餐饮总监陆友萍受访时说，能与中区社理会合作这么多年的原因很简单，就是企业要挺身而出，带动这些有意义的活动。“每次遇到这类活动，包括我们的主厨和经理等同事，都会放下手上的工作，亲力亲为地极力配合。”

与去年不同的是，这次的粽子改为清真的，好让来自不同种族的家庭都能享用，一起庆祝佳节。

居民每人能获取两颗粽子，以及义工们精心准备的礼包。礼包内包括美禄饮料、饼干等食品。

居民法丽达（Faridah，56岁）一家大小参与活动。她说：“活动让我有机会认识基层领袖和其他居民，大家彼此建立起关系。”

活动结束前，潘丽萍、郭献川和陆友萍也亲自为在场民众派送礼包和粽子，确保前来参与的每个居民都收到他们传达的心意，场面十分温馨。