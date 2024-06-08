新加坡银行公会投入400万元 两年帮助1万个低收入家庭

在接下来两年里，1万个低收入家庭将能通过一项社区回馈计划获得援助，这项计划由新加坡银行公会投入400万元设立。

配合2024年国庆展开的志愿服务运动#GiveAsOneSG正式启动，共有450户家庭星期六（6月8日）在银行公会于卡迪内政团队战备人员协会俱乐部举办的社区市集，领取家庭用品。可获得的物品包括清洁用品、成人尿布、油和即冲饮品。

#GiveAsOneSG运动是今年国庆庆祝活动的一部分。这项活动由今年国庆庆典执行委员会与关爱新加坡行动（SG Cares）合作发起，旨在提高人们对义工服务的认识，并鼓励人们参与有意义的活动，回馈社会。

社区回馈计划分两大支柱 200万元将用于聚焦社会与环境

社区回馈计划分两大支柱，即聚焦社会和环境和反诈骗运动。其中，有200万元将用于聚焦社会和环境，包括社区市集活动。

新加坡银行公会（ABS）接下来两年将与24个关爱新加坡义工综合中心合作，在24个市镇设立的22个社区市集，向受惠家庭派发生活用品。共有1500名银行义工将参与其中。每个家庭将获得80元的积分，可用于兑换家庭用品。

国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授致辞时说，要打造一个真正包容的社会，必须建立带有浓厚亲情和尊重的文化、关切同胞，让彼此发挥最好的一面。

也是义顺集选区议员的费绍尔说：“这体现在2024年国庆庆典主题中——“全民一心，团结⼀致”（Together, As One United People）。奉献是全社会的努力，对我们的国家建设至关重要。”

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）说，除了在支持金融体系的运作方面，银行在满足广大社会的需求方面也发挥着重要作用。“我们很高兴推出ABS社区回馈计划，聚合整个行业的成员银行，团结一致，为我们的客户、社会和环境做出贡献。”

国庆庆典与外联小组主席蔡育恩受访时也指出，国庆庆典不只是庆祝国家独立，也是回馈和行善的好机会。

负责营运义顺关爱新加坡义工综合中心的青少年中心执行董事陈诗韵（40岁）说，向受惠家庭分发生活用品，是为了帮助他们应付生活费上涨的挑战。义顺关爱新加坡义工综合中心正努力推行义工服务机会，包括义工补习和一起建造游乐场项目。

大华银行集团传播与品牌策略管理高级副总裁温国文（47岁）是活动中的其中一名义工。他受访时说，新加坡虽然是一个小国，但不同群体的收入存在差距。他相信每个人都能做出贡献，不论是时间、金钱或精力。