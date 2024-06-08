货车淡滨尼快速公路撞巴士 两司机送医

淡滨尼快速公路星期六清晨发生一起交通事故，一辆货车撞上一辆停在路边的易塔通双层巴士，所幸巴士当时并未载客，两名司机在清醒情况下送医治疗。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，警方在星期六（6月8日）早上约6时35分接获通报，指一辆巴士和一辆货车在淡滨尼快速公路（TPE）上发生意外。58岁男巴士司机和42岁男货车司机在清醒状态下送医。警方调查还在进行中。

根据新加坡民防部队提供的信息，这起事故发生在淡滨尼快速公路往樟宜方向的淡滨尼路出口之后。民防部队人员将涉及车祸的两人，分别送往樟宜综合医院和盛港综合医院。

易塔通（Tower Transit）受询时证实发生车祸的巴士隶属公司旗下，事发时巴士并未载客，而是停在淡滨尼快速公路的路肩上等待维修。

根据新加坡公路意外网页发出的脸书视频，货车相信是在高速行驶的情况下和一辆双层巴士相撞，货车头部在冲击力作用下严重损毁。

《联合早报》记者抵达现场时，货车已被拖走，但可以看到还在原地的巴士，右尾灯已经遭到严重破坏。地面上可以看到还没来得及清理的车辆零件与铁皮，交警在周围设立了路障。

本周易塔通巴士相信涉及至少三起交通意外

加上星期六这起车祸，本周易塔通巴士相信已涉及至少三起交通意外。星期三（5日），一辆SMRT巴士与一辆易塔通巴士在牛车水一带追尾，造成一名86岁女乘客送院；星期四（6日），一辆易塔通巴士在沿惹兰勿刹往明古连街行驶时，在奥菲亚路交界处擦撞到一辆正在左转的平板拖车上的钢筋结构，导致巴士左边的车身和玻璃窗被划破击碎，四名乘客和一名路人受伤。