国立幼教学院将设交流中心 支持学前教育工作者

国立幼儿培育教育学院将设立一个交流学习中心，让学前教育工作者彼此交流，并获取专业发展和职业规划方面的支持。

国立幼儿培育教育学院（National Institute of Early Childhood Development）星期六（6月8日）举行毕业典礼。教育部兼人力部政务部长颜晓芳出席典礼时，宣布这一消息。

国立幼教学院今年庆祝成立五周年，颜晓芳致辞时透露，接下来学院计划打造一个让学前教育者能与同行及教职员工联系的平台。“这是一个协作空间，供教育工作者交流想法、获取资源并规划职业发展。”

有关交流中心的更多详情将在日后公布。

国立幼教学院自2019年开始招生，已培训超过2万名学生和在职学前教育工作者。除了提供全面的专业文凭和证书课程外，学院还为接受幼教培训者提供更多的职业发展机会，例如在课程制定和研究方面。

此外，已有超过600名高级国家工教局证书课程（Higher Nitec）学生毕业后，继续攻读国立幼教学院的文凭。今年2月的财政预算案声明中宣布推出工艺教育学院升学奖（ITE Progression Award），为30岁及以下的工教院校友提供更多支持。

政府将为进修专业文凭课程的毕业生提供5000元延续教育补助。完成课程后，他们的公积金普通账户还可获得1万元补贴。这项工艺教育学院升学奖，将鼓励更多工教院毕业生加入学前教育行业。

在回顾国立幼教学院五年的发展历程时，院长姚德蓉受访时说，学院致力于学前教育、护理和教师培训，有100名全职教职员工、约250名兼职教师，以及许多实习主管。

“学前教育工作者是优质学前教育的核心。新加坡将在提高教师素质、完善学前教育系统方面取得巨大进步，最终让儿童受益。”