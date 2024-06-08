学者：借助能产生共鸣议题 行动党有意争取年轻人及非党员支持

心理健康和气候变化是许多年轻一代新加坡人关心的课题，人民行动党在这次的更新中，特别成立了两个相关的工作小组，突显出这个创立近70年的老牌政党，有意争取年轻人支持。

为了扩大接触面，行动党副秘书长、总理兼财政部长黄循财在星期六（6月8日）举行的行动党活动上，宣布成立心理健康小组与气候行动小组。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》采访时说：“从行动党选择成立的工作小组能够看出，它希望通过可以引起千禧一代和Z世代共鸣的重要课题，与他们接触、交流，并吸引他们。”

他认为，自冠病疫情暴发以来，行动党政府一直努力地争取在心理健康和气候行动课题上的主导权，包括提呈国会动议和拨款让公共机构落实政策。

除了核心和活跃党员外，行动党也通过建立行动党之友（Friends of PAP）网络，来吸引非党员与他们合作。

陈庆文认为这是值得关注的一点。因为行动党那么积极地寻求企业和非党员的支持，可能说明人们对于入党不感兴趣，但这群人又能够为行动党提供资源、人力和点子。

生物多元性新加坡青年之声（Singapore Youth Voices of Biodiversity）执行理事纳斯里（Muhd Nasry）受访时说，行动党设立一个正式平台来讨论环境课题是好的，但他觉得，本地有关气候变化课题的讨论中，生物多元性被边缘化了。人们常提到的气候方案，好些其实都是以自然为基础的，所以应该更加重视。

就读于南洋理工大学亚洲环境学院的纳斯里说，一直以来，行动党给他的感觉是“以自我为中心”。“黄总理上任后，位子都还没坐热，就马上宣布要接触更多群体，愿意向不同群体敞开行动党的大门，聆听更多声音，这是好的。”

更新从三方面着手 行动党资深党员：强化组织能力最具挑战

行动党此次更新，将从扩大接触面、加强沟通和强化组织能力三方面着手。

行动党资深党员、曾任七届国会议员的张有福说，更新行动党应该是一个持续的过程，而不只是在更换党领导层时才做的事。这次提出三个要改善的地方，都不是什么新概念，而是行动党多年来一直在做的。

“这次的宣布有些是延续过去做的，有些是新的，如成立新工作小组。我希望党可以考虑和采纳新的接触、沟通和组织方式，不然一切都只是在做表面功夫。”

在这当中，他认为强化组织能力应该是最具挑战的。他说，许多过去由行动党支部主办的活动和对话，现在都改由人民协会的基层组织接手了，所以支部必须设法找到立足点和加强组织能力的方法。

在加强沟通这个环节，新加坡政策研究所首席研究员孙婉婷博士肯定行动党近年来的努力，无论是使用的社媒平台、呈现方式，还是由谁来呈现，这些都变得更多元。

她建议，除了利用科技来传达行动党的计划外，也能够借助科技收集民意，在筹划任何事情时尽早征询人们的意见。

她举例说，台湾虚拟政策交流平台vTaiwan就能让民众参与治理，从识别问题开始，到集思广益和投票，在诸如是否应管制优步电召车服务、网上售酒等课题上征求意见。