申请购屋资格通知书房产经纪激增 建屋局：滥用来联系卖家将受严惩

新一轮预购组屋销售活动即将在本月推出，上个月建屋发展局共收到超过1万5000份购屋资格通知书申请，而近期提交申请的房产经纪也大增。当局提醒，经纪不应假装买家获取通知书，然后在转售组屋列售平台上联系卖家，违规者将遭到严厉查处。

不过当局受询时说，目前并未收到用户指销售人员透过转售组屋列售（Resale Flat Listing，简称RFL）平台联系卖家、招揽业务的反馈。

由建屋局推出的RFL服务5月13日投入试运行，5月30日全面启动。目前，平台上共有逾900间组屋单位求售。

屋主或其委任的经纪在RFL平台上张贴售屋广告前，须已向建屋局注册申请售屋意向书（Intent to Sell），而有意买房、想要接触屋主的买家，必须持有建屋局发出的购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE）。

建屋局星期五（6月7日）深夜答复《联合早报》询问时说：“自5月13日RFL服务上线以来，我们观察到申请HFE的房屋经纪人数剧增。”

当局致函提醒房地产公司RFL服务规定与要求

当局在6月3日致函提醒房地产公司有关使用RFL服务的规定与要求，尤其是未经客户授权的房产经纪不应在平台上联系卖家。

发言人指出，通常在每次预购组屋销售活动之前，HFE的申请量会激增，“单单在今年5月，建屋局就收到约1万5000份HFE申请”。因此，当局须把有限的资源用于协助那些亟需购屋的潜在组屋买家，让他们能顺利申请到HFE。

根据记者看到的一家房地产公司发给旗下经纪的电邮，建屋局将对违规经纪采取坚决行动，包括禁止他们进入RFL网站，并将此事报告给房地产代理理事会（CEA）做进一步调查。当局也会调查申请HFE的经纪，是否真的有在HFE的有效期内申购组屋单位。

建屋局说，目前并未收到任何来自RFL平台用户的反馈，指有销售人员通过平台联系他们以招揽业务。发现可疑活动的卖家或买家，可通过电子反馈表格向建屋局反映，并提供相关方的详细信息。

建屋局集中有限资源 处理真正买家HFE申请

当局也提醒潜在的购屋者，HFE自签发之日起，有效期为九个月。在此期间，他们可申请新的组屋单位或购买转售单位。那些希望获得购买单位资格的初步评估、获得住房补助或申请住房贷款的人，只须完成初步HFE审核即可；只有当他们非常确定要购买组屋单位时，才应继续申请HFE信函。

“这将有助于建屋局集中有限的资源，处理来自真正买家的HFE信函申请。”

记者联系上多名来自不同房地产公司的经纪，有人尚未收到所属房地产公司发出的转达建屋局提醒的电邮。

ERA产业高级营销总监袁伟杰（34岁）受访时说，建屋局对于房产经纪使用RFL平台的指示相当清晰明了。他以近期出现的所谓盛港“霸级组屋”（实为两间相邻的五房式单位）以200万元天价求售为例说，对于有同行可能滥用RFL平台，他并不感到意外。

袁伟杰认为，RFL运行初期会对他的业务造成一些影响，但预计不会长久。“一些买家会很高兴，他们能省下与经纪接洽的费用，但他们最终会意识到仍需经纪。一名好的经纪，应该是能帮助客户规划好房地产投资组合的。”