人协办嘉年华为课程提供折扣 鼓励家长参与亲子活动

配合全国家庭节，人民协会将在五个地点举办嘉年华，鼓励民众携家人参与，增进亲子关系。

首个Family PLAYGround（意指：家庭乐园）嘉年华星期六（6月8日）在东海岸公园的新加坡外展训练中心举行，由东海岸集选区基层组织主办。

现场有科学益智活动、香皂制作、软弹枪挑战赛等节目，吸引约3000人到场参与。副总理王瑞杰，以及同为东海岸集选区基层组织顾问的通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪、陈舜娘和陈慧玲也出席活动。

家长李佩芬（36岁，家庭主妇）通过社交媒体获知这项活动后，与丈夫和五岁女儿一同参加，也准备了食物野餐。她受访时说：“这类家庭活动都有适合孩子的节目，我们有机会就会带女儿来体验。她很喜欢在充气游乐场内玩耍。”

另一名家长李观鸾（56岁，会计）也趁学校假期带九岁儿子到户外放松，参与嘉年华的游戏，对多举办社区亲家庭节目表示支持。

凤山区家庭生活领袖彭丽燕是参与策划活动的义工之一。她认为，家长是孩子的最佳玩伴。孩子通过玩乐学到知识，家长在陪伴孩子的过程中，也可以与孩子建立更亲密的关系。

接下来，淡滨尼集选区、荷兰—武吉知马集选区和武吉班让区、丹戎巴葛集选区和拉丁马士区，以及西海岸集选区和先驱区，将陆续在6月和7月的周末举办Family PLAYGround。下一场嘉年华于本月23日（星期天）在淡滨尼天地举行。

公众在6月和7月报名参加民众俱乐部或居民联系网举办的特定课程，也可享有30％折扣。这些课程面向儿童和家长，包括舞蹈、手工艺、亲子烘焙。

有兴趣的公众可浏览OnePA网站（onepa.gov.sg），以NFF（全国家庭节的英文缩写）来搜索课程名单。指定的百盛亲水天地（PAssion Wave）也提供优惠价，鼓励一家大小一同体验划皮艇的乐趣。