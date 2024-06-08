行动党心理健康小组 希望下调援助同意年龄

青少年与儿童获得心理健康援助前须征求家长同意，人民行动党心理健康小组争取将有关年龄，从原本的21岁下调至18岁，以及加强给予14岁至16岁者的支持，让他们得到更好的治疗与援助。

望扩大保险覆盖范围 让精神病患者获承保

西海岸集选区议员王心妍与卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，一起领导这个小组。王心妍星期六（6月8日）受访时，透露接下来小组要推动的其中一个优先事项。

小组也希望扩大保险的覆盖范围，让精神疾病病患也获承保。“心理健康是本地关注的重要问题，年轻人更是重视。我们要推动的其中一个优先事项，就是在国会推动政策改变。”

小组另一名联合主席、惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士则说，行动党议员希望在国会提出更多有关心理健康的动议，这意味着须加强与社区的联系，了解民间的看法，并将这些建议纳入动议。

行动党议员2024年2月曾提出心理健康动议，27名朝野议员和五名政务官当时展开热烈讨论，最后将心理健康问题列为国家重要议程。

普杰立医生受访时说，心理健康问题涉及多个领域，需要很多人齐心协力才能发挥真正的影响。接下来小组会汇集来自不同领域和学科的相关人士，协调他们在健康、社会以及社区等不同领域所做的努力。

他也说，对这个课题感兴趣的其他行动党议员以及活跃党员也能加入这个小组，小组也会接触具有相关经验与专业知识的党外人士，携手研究如何在这个人们关心的问题上取得成果。