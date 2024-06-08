国大医学生走进邻里 免费为儿童查近视防蛀牙

来自新加坡国立大学医疗保健相关专业的学生走进邻里，为12岁以下的儿童，尤其是低收入家庭的孩子提供免费的初步健康筛查，包括视力检查、社交发展评估等。

国大携手文礼基层组织，以及淡马锡基金会星期六（6月8日）与星期天（9日）在文礼民众俱乐部举办2024年儿童邻里健康检查活动，免费为12岁及以下的儿童提供全面的初步儿科筛查。

来自国大杨潞龄医学院、牙科系和社会工作系的约150名学生与不同医疗团体的儿科专科医生、牙医和营养师合作，为孩子们提供为期两天的保健筛查服务，包括牙科检查、视力检查、儿童发育与社交能力评估等。

国大杨潞龄医学院教育副院长刘丹青客座教授受访时说，儿童健康检查可帮助及早识别并发现孩子可能存在的疾病或发育迟缓等问题。

刘丹青指出，但有一些家庭，尤其是低收入家庭很有可能因忙于谋生、缺乏预防意识等原因，错过这些筛查；因此，在社区内建立起社会支持系统，帮助有需要的人群找到相对应的保健资源尤为重要。

在活动现场，来自国大牙科专业的学生在向参与筛查的幼童讲解如何正确刷牙，并分享保护牙齿的贴士，从小培养孩子的好习惯。（陈渊庄摄）

活动始于2018年 已惠及逾500名儿童

儿童邻里健康检查活动最初始于2018年，由新保集团内科初级住院医生周恬玮设立，她当时是一名正在上大学的医学生。

截至目前，该活动已为350多个家庭提供了筛查和后续的转介服务，惠及500多名儿童。

周恬玮受访时说，普及儿童，尤其是幼童的健康筛查的想法来源于日常观察，她发现虽然综合诊疗所有很全面的儿童筛查与评估服务，但有些家长并不知道如何找到这些资源。“特别是未满周岁至六岁的孩子，这是他们身体发育和智力发展的关键时期。”

活动现场，在医学生的引导下，家长带着孩子们有序地进行检查，不仅带领幼童第一次报出视力表中的字母，还让他们尝试自主搭积木、画圈等精细的动手项目，以测试他们的发育情况。若测出异常，家长可现场向医生咨询下一步的措施。

唐黎雄（50岁，石油业经理）和妻子张籍文（41岁）带着三岁半的儿子唐嘉宥来接受筛查。在过程中，医学生发现第一次学看视力表的唐嘉宥视力情况不太理想。

张籍文受访时说：“他的视力没有达标，还有一点蛀牙，很庆幸今天来参加检查，医生已经帮我们安排了到综合诊疗所进行更详细的检查，然后再看怎么注意或治疗。”

国大杨潞龄医学院大三学生王诗惠是这个活动的主要负责人。她说，在周末来临前，医学生们特意前往附近的租赁组屋，挨家挨户地推广免费筛查。

王诗惠说：“学校里组织的统一牙科检查一般从小一才开始，所以在社区提供检查可以触及更多人；视力问题又拖不得，越早发现就能越早干预，干预的时间点也会影响治疗方式，真的是有区别的。”