坚持手作粽子 传承手艺留住家传之香

洗粽叶、备馅料、炒糯米、裹成粽、煮粽子，虽然包粽子的工序多、时间长，67岁的陈玉娣这些年来却不厌其烦，一直坚持在端午节手作粽子，为留住传统，也留住“家传之香”。

星期一（6月10日）是端午节，尽管市面上的现成粽子种类和口味五花八门、琳琅满目，还是有好些民众坚持动手包粽子，坚持“家里的味道”，把这门传统手艺，以及连带的情感记忆，代代传承下去。

陈玉娣说，家中的人已吃惯她包的粽子，外面的粽子往往不合他们的口味。而她自己制作粽子，不仅可以选择符合家人喜好的食材，还能调整肉类的肥瘦比例，确保粽子的质量和口感。

她说：“这是家里的传统，我们也想让年轻人知道，端午节要到了，要包粽子了，鼓励下一代学习手艺。如果他们没有学的话，以后就失传了。到时，他们想吃的话，就得自己到外面去买了。”

陈玉娣的努力已经初见成效，她两个分别34岁和31岁的外甥女，已学会包粽子的技巧。然而，陈玉娣也坦言，并不是家中的每个年轻人都有意愿学习包粽子，最终还是要看个人的兴趣。

与陈玉娣一样，林秀地（70岁，家庭主妇）也继承了母亲的粽子秘方，每年端午节都会手工制作约30个粽子。对她来说，看到家人吃得开心，她也做得开心。

林秀地说，自小吃着妈妈包的粽子，传统的味道与外面买的大相径庭，毕竟自己包的更健康，也更香。

她指出，自己的孩子不愿意学习这门手艺，现代人工作压力大，没时间研究如何包粽子。尽管如此，她不认为端午节的节日气氛就因此淡了，“现在到外头买粽子的人还是很多”。

肉粽业者：吃粽子的年轻人越来越少

据本地肉粽业者观察，端午节期间购买粽子的消费者以中年和年长者为主，年轻一代对节日的关注度较低。

在全岛开设多家分店的东园肉粽老板林展辉日前受访时说，尽管各分店的生意有所好转，整体销量却未见增长。但他补充说，粽子的销量往往在端午节前的最后几天才会急剧增加，因此还需要进一步观察。

林展辉还注意到，近年吃粽子的年轻人越来越少，购买者多为年纪较大的一群。“这些年来社会越来越洋化，华人传统文化意识就没那么强了。”

对25岁的物理治疗师谢瑞雯来说，比起其他传统华人节日如农历新年，端午节的意义不算太大。她和家人不会特别在端午节买粽子，除非是长辈购买。她也认为粽子并非仅限于节日的特定食品。

包粽子工作坊近期也受到本地公众喜爱。（李姿仪摄）

为了鼓励公众学习制作粽子，继承这份传统手艺，本地一些料理工作室和学院，举办包粽子工作坊。

日本连锁料理学习工作室的ABC Cooking Studio，就在去年开设粽子工作坊，由于反响热烈，预订迅速告罄。工作室的助理行销经理吕嘉惠受询时说，参与者的年龄层主要介于30岁至50岁。

她说，只要简化包粽子的过程，并提供适当的指导，她相信会有越来越多人选择自己动手制作粽子。