关卡启用QR码通关 旅客一般疑虑与解答

兀兰和大士关卡汽车通道自3月19日启用QR码通关，一些旅客可能仍对新模式存有疑虑。《联合早报》专访移民与关卡局人员，为读者解惑。

问：目前哪些通道已使用QR码通关？其他通道何时可使用？

答：3月19日起，开车或乘车旅客从兀兰和大士关卡出入境时无须出示护照，只要预先设置好QR码，即可快速通关。

移民局告诉《联合早报》，4月15日起，巴士司机也可选用扫QR码的方式通关。

今年内，移民局将逐步扩展QR码通关的使用范围，到电单车、罗厘和巴士大厅区。

问：没有网络可在手机应用生成QR码吗？

答：MyICA mobile应用中，旅客可选择Singpass自动填写、扫描护照，以及手动填写这三个方式生成专属QR码。

其中，用扫描护照和手动填写的方式生成QR码无须连接网络。移民局说，这是为了让旅客更便捷，也考虑到跨境时网络不稳的情况。

问：我跟一群朋友开车越堤游玩，使用同一个团体QR码通关，个人资料会被滥用吗？

答：所有QR码都会加密，只有移民局可以提取和解密资料。MyICA mobile应用的个人身份信息都不可读，例如公民身份证、外国身份证（FIN）和护照号码等。

汽车上的个别乘客也可自行生成个人QR码，在关卡柜台单独逐一扫描，不一定要由驾驶员或其中某一人生成一个团体QR码。

问：外国旅客能不能使用QR码通关？

答：外国旅客在首次入境或使用不同护照再入境时，都须出示实体护照办理入境手续。后续通关时，即可选用扫QR码的方式出入境。

外国旅客也须在抵境前三天内提交电子入境卡（SGAC）。所有旅客都须随身携带护照，以备不时之需。