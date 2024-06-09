3月底来关卡扫码通关成效佳 占乘车旅客总数66%逾560万人次选用

我国陆路关卡今年内将逐步扩展QR码通关的使用范围。除了乘车旅客，自4月15日起，巴士车长已可扫QR码出入兀兰和大士关卡。

兀兰和大士关卡的汽车通道于3月19日起率先启用QR码通关措施。移民局提供的最新数据显示，从3月28日至5月31日，有超过560万人次选用这套新通关措施，占这期间乘车旅客总数的66%。

移民与关卡局行动司高级助理司长白勇达监察（41岁）日前接受《联合早报》专访，透露推出QR码通关措施的幕后思辨过程，并谈及如何在通关人数日益上升的趋势下，善用科技加快效率。

白勇达指出，选用QR码取代人工的通关方式，恰好顺应冠病疫情暴发后，人们频繁使用QR码进行支付和登记SafeEntry的习惯。“采用一个广泛使用、为人所知且熟悉的系统，我认为是恰逢其时的。”

移民与关卡局行动司高级助理司长白勇达监察说，QR码通关措施的初衷很简单，就是要使用人们熟悉的系统，让旅客便捷且快速通关。（邝启聪摄）

尽可能让旅客觉得容易使用是设计初衷

他带领的11人小组自去年4月接到任务后，每周都拨出时间讨论、试验和改进方案，定期与供应商和利益相关者协调，例如改进手机应用的加载速度，终于在11个月后顺利落实QR码措施。

“提升旅客通关体验和移民局人员效率当然是首要目标，但我们也得兼顾数据安全。我们的设计初衷很简单，就是要旅客尽可能觉得容易使用，启用QR码后，目前收获的反馈都相当正面。”

扫QR码代替护照是个崭新的通关概念，白勇达说，要获悉用户真实的反馈，才能确保QR码落实后能切实地加快效率。试行阶段约耗时三个月，纳入公众和前线人员的意见后，移民局才正式推出QR码措施。

白勇达举例说，四人共乘一辆车，柜台人员本来得动手扫描每一本护照，进行20多项检查程序。如今，这些旅客若扫描团体QR码，柜台人员仅须进行约四项检查。“流程简化实际上也帮助了移民局解决人手短缺的问题。”

问及为何率先在汽车通道启用QR码，白勇达解释，目前每个汽车通关柜台都须派驻一名人员，极其依赖人力，加上汽车通道可让多名旅客同时办理手续，“我认为要让效果最大化，尽可能减少等候时间，那就得先在汽车通道落实。”

他还说，理论上，其他通道只能让最多两人使用同个QR码同时通关，并不是移民局优先要解决的痛点。

自2017年起，电单车通关已自动化；巴士大厅已从2020年起逐步加装更多自动通关通道；货车通道则推出无纸化通关措施，司机无须打印各入口准证。

最迟今年底 落实电单车及罗厘和巴士大厅QR码通关措施

白勇达透露，移民局将逐步在电单车、罗厘和巴士大厅落实QR码通关措施，最迟今年底推出。“从MyICA生成QR码的流程基本保持不变，针对其他区域如何扫码，更多详情将在日后公布。”

巴士车长自4月15日起可扫QR码通关。截至5月31日，有超过19万6000人次选用，占这期间出入境巴士车长总数的68%。

马来西亚近来也开始试行QR码通关措施，白勇达说，两国移民局人员会定期交流学习，以便更好地了解各关卡的QR码通关运作情况。