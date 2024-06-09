女白领转换跑道从军 当军官获颁功勋之剑

28岁的林芊慧多年前就读理工学院时，就曾想加入新加坡武装部队，但未有行动。大学毕业后，她曾从事人力资源工作约一年，确认自己不想当一名朝九晚五的上班族后，毅然决定从军。

在付出努力后，顺利转换职业跑道的她，如今从见习军官学校结业，成了一名女军官，还获颁最高殊荣功勋之剑（Sword of Merit）。

经过38周的训练后，包括林芊慧在内的402名见习军官，星期六（6月8日）顺利结业。这届见习军官课程中，来自陆军的共有327人、海军42人及空军33人。林芊慧也是17名结业的女军官之一。

林芊慧获授中尉军衔，也是功勋之剑得主，只有表现最杰出的10%应届结业生可获此殊荣。她接受《联合早报》访问时说，获颁功勋之剑，是对她过去九个月所付出努力的最大认可。

在见习军官学校晒出健康肤色的林芊慧说，自己是同期训练队伍中唯一的女性，年龄又比其他男生大，因此大家都称她“姐姐”。不过，年龄并没有成为阻碍，她展现出巾帼不让须眉的精神，过程中积极努力和付出，成绩有目共睹。

“父母一开始听到我有意从军，有些意外，但他们支持我想做有意义的事。今天结业典礼他们也有来观礼。”

功勋之剑得主：入伍后更懂事有纪律

另一名功勋之剑得主汤俊民少尉（21岁）则和记者分享，成为全职国民服役人员后，他变得更懂事也更有纪律，父母都很开心看到他的转变。

汤俊民与双胞胎哥哥相隔一个月服役，哥哥目前在海军当蛙人，他则将担任空军空战军官（空防武器），虽然兄弟两人在不同的部队，但彼此互相勉励，每逢周末回家时，也各自分享在军中的所见所闻。

“我们之间有良性竞争，例如当我知道他在基本军训的体能测验成绩比我好，就会提醒自己，要有更好的表现。以往我早上会迟起床，现在即使周末回家也会早起去跑步。”

汤俊民说，他过去一年获益匪浅，其间遇到很好的导师和同袍，让他建立信心。“我懂得要保持一致，也要持开放态度学习新东西。当然，纪律也很重要。”

在武装部队军训学院举行的结业典礼上，担任检阅官的交通部长兼财政部第二部长徐芳达致辞时强调，在当前全球局势下，新加坡武装部队需要继续保持强大。

“我们须确保人民继续致力于保卫新加坡，和接受良好的训练以完成他们的使命。我们须继续培养有能力和奉献精神的领袖，他们有能力和勇气，来应对我们面临的挑战。”

他也勉励新进军官以身作则，履行作为武装部队未来领袖的职责。