加基武吉民众俱乐部翻新后开幕 王瑞杰吁更多人投身基层

加基武吉民众俱乐部翻新工程经历一波三折后，星期六（6月8日）终于由副总理王瑞杰主持开幕仪式。王瑞杰致辞时说，基层组织顾问扮演着倾听居民需求、直接向政府提供反馈的重要角色，从而使政府更好地服务居民。他呼吁更多新加坡人投身基层服务。

“我们需要优秀的男女挺身而出；不分男女，只要正直、有能力、有奉献精神，就能有所作为，改善新加坡人的生活，带领新加坡迈向下一个阶段。”

人民行动党加基武吉区基层组织顾问山水卡玛尔（Shamsul Kamar）说，在他2016年担任基层组织顾问的第一年，俱乐部的翻新计划就已提出。2017年准备开始翻新工程时，俱乐部被指定为总统选举投票站。尽管哈莉玛总统后来直接当选，没用上俱乐部，但翻新工程已有所延误。

勿洛北3街的加基武吉民众俱乐部翻新工程，在经历一系列的延误后，于去年4月竣工。（特约陈来福摄）

翻新工程2018年动土后，2020年4月又因冠病疫情延后。仅一年半后，承包商遇上财务危机破产，以致工程再度延迟。俱乐部终于在去年获得临时入伙准证（TOP）。

翻新后的加基武吉民众俱乐部，设有托儿所、零售空间、舞蹈室、开放式办公及学习空间等设施。同在一个屋檐下的还有由护联中心（AIC）运行的关爱乐龄办事处（Silver Generation Office），以及由民众俱乐部运行的全新加基武吉职业中心。

此前已九年没上班的居民伊斯玛琳达（Ismalinda Iskandar，44岁）日前陪儿子到民众俱乐部领助学金，顺便在职业中心柜台填了工作申请表“碰碰运气”。工作人员第二天就通知她可参加面试，面试后隔天她就被淡滨尼北的一家托儿所录取为幼教助理，这令她兴奋不已。

除了蔡荣良有事未能出席活动，包括山水在内的其余四名行动党阿裕尼集选区基层组织顾问，均出席了星期六的开幕仪式。

行动党阿裕尼集选区基层组织顾问在冠病疫情期间，曾暂停“接见选民活动”，目前类似活动已陆续恢复。基层组织顾问之一的赖添发接受《联合早报》采访指出，疫情期间，基层组织持续接触居民，不仅为从海外归来后须接受居家隔离的家庭送上食物，并且说服居民接种疫苗，还透过短期援助基金等，向因冠病疫情而失去工作的居民发放援助。

基层组织顾问赖添发：尽力减轻家庭经济负担

不少曾获援助的居民后来也加入义工行列，帮助其他居民。赖添发说，无法面对面接触时，基层义工们透过数码方式接触居民。

问及区内居民反映的主要课题，赖添发指出，如过去一样，最常听到的依然是生活费高的问题，但基层组织提供各种援助以减轻家庭的经济负担，如提供经济餐（budget meals）选项。他相信居民能看出当局努力不懈地帮助新加坡人应付关切的问题。

目前盛传下届大选脚步临近，问及是否对下届大选有信心，赖添发说：“我们是作为社区义工、作为政府的一部分来到这里的，所以我们不谈论这个。”