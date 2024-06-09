索美塞数地点翻新 或设新舞台灵活活动空间

索美塞多个地点将展开翻新工程，为青年打造更具有活力的聚会场所。涵盖面积近9000平方米的范围，或会增设舞台、淋浴更衣设施和灵活活动空间等。

这些是超过9300名青年近年向文化、社区及青年部（MCCY）提出的部分建议，反映出他们希望索美塞一带能提供哪些设施和活动。当局5月底招标，邀业者根据青年反馈进行翻新工程。

招标文件显示，翻新工程涵盖索美塞路与爱斯特路（Exeter Road）之间，以及索美塞地铁站和111索美塞（TripleOne Somerset）周围的四个地点。这四个地点分别是：青年公园（Youth Park）和滑板公园（Skate Park），以及新建的Incubation Nexus和Somerset Slopes，总面积达8714平方米。

这些地点可设置灵活多层办公空间，作为工作室等用途；也可备家具或积木等，按照不同活动需求移动，或灵活组装成户外桌椅或吊床等。周围空间将提供更多脚踏车停放处，以及绿植和荫凉处，让人们不必花大钱就能享用舒适的聚集空间。

此外，所有地点须设有无障碍走道，也得确保环保节能。

青年公园计划增建新舞台 滑板公园料成多功能活动场所

青年公园将在现有的舞台、凉亭和新加坡青年志愿团队总部建筑之上，增建可容纳3000人站立的新舞台，以举办表演和活动。那里的涂鸦墙会从现有的90厘米到1.8米增加到两层楼高，高度可达约10米左右，以提供更多作画的空间。

不远处313@索美塞购物商场对面的滑板公园，则将加以改造为多功能活动场所，可容纳至少1000到1200人。青年公园和滑板公园也会建卫生间，供人们沐浴和更衣。

除了消闲用途，翻新后的场所还可用于举办工作坊、艺术工作室和孵化各种创意等等。

街头杂技艺人萧维权（31岁）期待乌节路索美塞一带打造成更有活力的休闲空间，让年轻人可以集中在这一带欣赏表演、参与工作坊或玩滑板等，有机会发掘新兴趣。他希望休闲空间可以设立许多座位，让观众能够舒适地坐着欣赏表演，而不是坐在地上。

有三年街头表演经验的萧维权说，本地街头表演场地有限，加上自己表演扯玲和抛球需要较大空间，有时表演者之间会争夺场地，若可以提供更多类似的休闲和表演场所，就会减少上述情况发生。

他认为，多数表演和滑板练习在傍晚和晚间进行，平日白天可以善用空间，让年长者来做运动，或是让学生们举办活动，充分利用新空间的功能。

索美塞的翻新工程是政府展开乌节路重振计划的一部分，从而提高那一带对访客和游客的吸引力。招标活动6月14日截止，当局将在日后公布更多工程的详情。